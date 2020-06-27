Манчестер Юнайтед дотиснув Норвіч у компенсований час і вийшов у півфінал Кубка Англії

Манчестер Юнайтед мінімально переграв Норвіч (1:2) та продерся у наступний раунд Кубка Англії. Звіт про матч і відео голів дивіться на "Футбол 24".

Кубок Англії, чвертьфінал

Норвіч – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Кантвелл, 75 – Ігало, 51, Магуайр, 118

Манчестер Юнайтед у хорошому стані вийшов з карантину та продовжив боротьбу за Лігу чемпіонів. Англійські клуби дограють чемпіонат у шаленому темпі, тому на Кубок Англії тренерський штаб "дияволів" не поставив кількох лідерів. Рашфорд, Марсьяль, Погба та Де Хеа залишилися в запасі на гру з Норвічем.

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У першому таймі командам бракувало гостроти – жодного удару в площину на двох. Манкуніанці більше володіли м'ячем і намагалися комбінувати, але майже всі їхні постріли суперники блокували. Норвіч відповідав швидкими контрвипадами, у складі господарів виділялися Кантвелл і Рупп. На останніх хвилинах німець мав розкішний шанс, однак МЮ врятував Магуйар.

На старті другої половини зустрічі Манчестер Юнайтед вийшов уперед. Шоу прострілив з лівого флангу в штрафний майданчик на Мату. Іспанець вів позиційну боротьбу з захисником, внаслідок чого м'яч відскочив до Ігало. Нігерійський форвард чудово зорієнтувався та вразив ворота. Офсайду не було. Це вже третій гол Одіона в Кубку Англії за МЮ – раніше він оформив дубль проти Дербі.

Норвіч після такого удару дещо знітився, але незабаром повернувся у гру. Періодами навіть вдавалося затискати "дияволів" на їхній половині. Супершанс виник зі стандарту: подача Буендіа, м'яч чеснув кілька голів і летів у ворота, однак на лінії його зупинив Годфрі. На 75-й хвилині "канарки" все ж зрівняли рахунок, коли Кантвелл з передачі Буендіа здалеку ідеально бахнув у нижній кут.

Манчестер Юнайтед спробував вирвати перемогу зусиллями Грінвуда. Юний форвард змістився з правого флангу, показав дриблінг і цілив у дальню "дев'ятку". М'яч розминувся зі стійкою з зовнішнього боку. Норвіч відповів небезпечним ударом Буендіа – також забракло влучності.

Наприкінці основного часу МЮ організував відмінну атаку через центр пасом п'ятою від Бруну. Клозе не дозволив Ігало вийти сам на сам з голкіпером ціною вилучення. Втім, гості зі всіх своїх стандартів так і не придумали гол – дива творив Тім Крул. Гра перейшла в овертайми.

Krul saves with his feet

Krul saves with his hands #EmiratesFACup #NORMUN pic.twitter.com/UF2FGgB9mA — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 27, 2020

Додатковий час розпочався з атак Юнайтед. Фернандеш придумував щось цікаве, партнери намагалися реалізувати. Рашфорд потужно пробив під поперечину, однак Крул перевів м'яч на кутовий. "Дияволи" дедалі сильніше затискали суперника до воріт, але проникати у штрафний майданчик було важко.

Ставку довелося робити на спонтанні удари Погба, Рашфорда та Бруну. Магуайр головою чудово пробив під стійку – Крул знову на висоті. Фернандеш цілив точно в кут – Крул продовжив феєрити. Один сейв ефектніший за інший.

На 118-й хвилині шансів не було навіть у нього. Манчестер Юнайтед все ж дотиснув Норвіч. Погба, Ігало та Марсьяль завели м'яч у воротарський майданчик, після чого сфера відскочила до Магуайра – капітан манкуніанців вирвав перемогу! МЮ в півфіналі Кубка Англії. Три інші чвертьфінали відбудуться в неділю.

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