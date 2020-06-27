Лечче Шахова встановив історичний антирекорд Серії А

Підопічні Фабіо Ліверані зазнали чергової принизливої поразки у чемпіонаті Італії.

Лечче у рамках 28-го туру італійської першості з розгромним рахунком поступився лідеру чемпіонату Ювентусу 0:4. Ця поразка стала для команди нашого Євгена Шахова історичною.

Фатальна помилка Шахова та корисний Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лечче – 4:0

Лечче став першою командою в історії, яка пропустила мінімум чотири голи у чотирьох матчах Серії А поспіль. Нагадаємо, ще до карантину "салентіні" отримали чотири сухих голи від Роми (0:4), поступились Аталанті (2:7), а вже після рестарту Серії А були розгромлені Міланом (1:4) і Ювентусом (0:4). Загалом, у чотирьох останніх іграх Лечче пропустив 19 голів, забивши у відповідь лише тричі.

Як наслідок, "жовто-червоні" йдуть третіми з кінця (18-е місце) в Серії А і пропустили більше всіх – 64 голи. Друге місце за пропущеними м'ячами посідає Дженоа (51).

Ювентус знищив Лечче – Шахов провів повний матч і привіз гол, але класно виглядав до перерви