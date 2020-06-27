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Лечче Шахова встановив історичний антирекорд Серії А

08:54 - Читать на русском
Лечче Шахова встановив історичний антирекорд Серії А
Ювентус – Лечче – 4:0 / Твіттер ФК Ювентус

Підопічні Фабіо Ліверані зазнали чергової принизливої поразки у чемпіонаті Італії.

53’ Пауло Дибала
62’ Кріштіану Роналду
83’ Гонсало Ігуаїн
86’ Маттейс Де Лігт
 
Фабіо Лучоні 32’
32’ Фабіо Лучоні
53’ Пауло Дибала
62’ Кріштіану Роналду
83’ Гонсало Ігуаїн
86’ Маттейс Де Лігт

Лечче у рамках 28-го туру італійської першості з розгромним рахунком поступився лідеру чемпіонату Ювентусу 0:4. Ця поразка стала для команди нашого Євгена Шахова історичною.

Фатальна помилка Шахова та корисний Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лечче – 4:0

Лечче став першою командою в історії, яка пропустила мінімум чотири голи у чотирьох матчах Серії А поспіль. Нагадаємо, ще до карантину "салентіні" отримали чотири сухих голи від Роми (0:4), поступились Аталанті (2:7), а вже після рестарту Серії А були розгромлені Міланом (1:4) і Ювентусом (0:4). Загалом, у чотирьох останніх іграх Лечче пропустив 19 голів, забивши у відповідь лише тричі.

Як наслідок, "жовто-червоні" йдуть третіми з кінця (18-е місце) в Серії А і пропустили більше всіх – 64 голи. Друге місце за пропущеними м'ячами посідає Дженоа (51).

Ювентус знищив Лечче – Шахов провів повний матч і привіз гол, але класно виглядав до перерви

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Теги
Італія Серія А Ювентус - Лечче Євген Євген Шахов Лечче Лечче Ювентус Ювентус
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