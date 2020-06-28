Кубок Англії: результати жеребкування 1/2 фіналу – Зінченко дізнався ім'я потенційного суперника

Україна — 21:20 4990
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Десна вирвала перемогу над Динамо в божевільному матчі УПЛ – інтрига в боротьбі за ЛЧ оживає
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Морозюк асистом допоміг Різеспору врятуватись, Кравець сенсаційною перемогою піднявся з днаТуреччина — 20:42 632
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Челсі мінімально переграв Лестер і став третім півфіналістом Кубка АнгліїАнглія — 20:00 713
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Удінезе – Аталанта: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А, Маліновський знову грає з перших хвилинІталія — 19:37 3098
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Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – втрати і несподіванки від МихайличенкаУкраїна — 19:20 10041