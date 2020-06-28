Кубок Англії: результати жеребкування 1/2 фіналу – Зінченко дізнався ім'я потенційного суперника

Зінченко в поєдинку проти Арсенала / Getty Images

Відбулось жеребкування півфінальних пар Кубка Англії 2019/20 – Зінченко та Ко дізнались можливого суперника.

Манчестер Юнайтед протистоятиме Челсі, а Арсенал – переможцю пари Манчестер Сіті – Ньюкасл, повідомляє твіттер Кубка Англії.

Челсі мінімально переграв Лестер і став третім півфіналістом Кубка Англії

Зазначимо, що поєдинки заплановані на 18 та 19 липня, час початку матчів поки невідомий. Додамо, що Манчестер Сіті якраз проводить останній чвертьфінал.

Додамо, що фінал заплановано на 1 серпня – поєдинок традиційно відбудеться на Вемблі.

Арсенал драматично здолав Шеффілд Юнайтед та вийшов у півфінал Кубка Англії