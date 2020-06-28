Арсенал драматично здолав Шеффілд Юнайтед та вийшов у півфінал Кубка Англії

Підопічні Мікеля Артети стали другим півфіналістом Кубка Англії, обігравши Шеффілд Юнайтед (2:1).

Кубок Англії, 1/4 фіналу

Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 1:2

Голи: Макголдорік, 87 – Пепе, 25 (пен), Себальйос, 90+1

Матч Шеффілд Юнайтед – Арсенал стартував о 15:00 за Києвом. Команди є сусідами в турнірній таблиці АПЛ – 8 та 9 позиція, при цьому саме "клинки" розташувалися вище за іменитих гостей.

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Вже в дебюті гри м'яч опинився у воротах "Арсенала", але радість господарів була передчасною. Після підказки VAR головний арбітр Пол Тірні зафіксував офсайд та скасував взяття воріт. Згодом рефері ще раз засмутив Шеффілд Юнайтед, призначивши пенальті за фол проти Ляказетта. Пепе виконав удар блискуче – без жодних шансів для Хендерсона.

По перерві господарі забили знову, але трапилося дежавю – знову VAR, знову офсайд. Зрештою, Шеффілд Юнайтед таки відігрався наприкінці основного часу. Макголдрік після вкидання аута та невдалої гри захисників виявився найспритнішим і зрівняв рахунок. І все ж "каноніри" встигли забити другий гол. Себальйос ударом з гострого кута приніс Арсеналу перемогу та путівку до 1/2 фіналу.

Сьогодні ж пройде ще 2 поєдинки, у яких Ньюкасл зіграє з Манчестер Сіті, а Лестер прийме Челсі.

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