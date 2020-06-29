Реал переграв Еспаньйол завдяки геніальному асисту Бензема та відірвався від Барселони

Еспаньол в рамках поєдинку 32-го туру Ла Ліги дав гідний бій мадридському Реалу, але зазнав мінімальної поразки.

Реал в разі перемоги над Еспаньйолом відривався б від Барселони на два очки. Завдання було не таким вже і складним, враховуючи перебування каталонців на останньому місці в таблиці та звільнення тренера Абелардо за день до гри – здавалося, що "бланкос" просто переїде суперника. Тим не менш, "папуги" так просто допомагати друзям зі столиці Іспанії не збиралися.

Еспаньйол розпочав сміливо. Господарі швидко вилітали на чужу половину й вже на 1-й хвилині заробили штрафний в метрах 30-ти від воріт – Ембарба вистрілив з нього в руки Куртуа. На 4-й же Ву Лей прорвався правим флангом і викотив пас на 11 метрів – де Томас не зумів замкнути, але Дардер пробив з лівого краю з рикошетом від Карвахаля! М'яч повільно пройшов повз ближню стійку, але тут все одно зафіксували офсайд. Реал відповів несподіваним ударом Каземіро зі своєї половини поля, який ледь не спіймав Дієго Лопеса на виході. На щастя для каталонців, голкіпер зумів зупинити сферу.

Після цього моменту мадридці відчутно перехопили ініціативу, ледь не відзначившись на 10-й хвилині пострілом Каземіро з лівої половини карного майданчика – бразилець не влучив у ворота, але відправив у нокдаун Рамоса. На 13-й хвилині Каземіро знову опинився в центрі уваги, замкнувши скидку Варана з кутового (вище воріт). Еспаньйол підсів, але на 20-х хвилинах двічі наблизився до голу: на 20-й Рока потужно пробив зі штрафного в площину (Куртуа парирував), а на 24-й Ву Лей завдав удар метрів з 18-ти – над поперечиною.

Наступні 20 хвилин зустрічі виявились вкрай нудними. Реал тримав м'яч під контролем, але не міг загострити гру якісним моментом, а Еспаньйол взагалі забув про контргру. Здавалося, що перший тайм так і завершиться без яскравих епізодів, але на 44-й хвилині вболівальники біля екранів мали б закричати – це Дієго Лопес зняв високу подачу з флангу, потім на колінах вибив м'яч з-під ніг Каземіро, який міг забивати з метру, а далі парирував потужний постріл Азара з центру штрафного під поперечину! Втім, вже за хвилину йому довелося виймати м'яч із сітки: Бензема прийняв скидку в карний майданчик і п'яткою прокинув сферу поміж ніг захиснику на Каземіро, а бразилець розстріляв ворота з лінії воротарського – 0:1!

На перерву команди пішли за мінімальної переваги Реала. Другий тайм розпочався з моменту Еспаньйола – це Ву Лей у дотик в дальній кут замкнув простріл з правого флангу, однак вийшло занадто слабко. Куртуа спіймав м'яч, а "папугам" нічого не давали створити аж до 66-ї хвилини, коли де Томас потужно вистрілив зі штрафного метрів з 25-ти – Тібо врятував Мадрид! Між цими епізодами нічого гострішого за удар Бензема з гострого кута (Дієго Лопес парирував) та дальній постріл Крооса над дев'яткою не сталося. "Бланкос" просто контролювали м'яч, але не більше. Незадоволений таким станом справ Зідан в середині тайму вирішив зняти з гри Іско та Азара, кинувши у бій Родріго та Вінісіуса.

Зміст гри не тільки не змінився, а ще й став більш нудним. Реал до самого кінця поєдинку нічого не створив, крім заблокованого пострілу Родріго з-за меж штрафного, який заблокував Педраса. Еспаньйол навіть більш активно виглядав: так, на 74-й хвилині непогано пробивав з дистанції Давід Лопес (Куртуа спіймав м'яч), а на 87-й Кальєрі ледь не замнув навіс зі стандарту з правого флангу ударом в дальній кут – м'яч пройшов повз ворота. На останній секунді Марсело ледь не зрізав м'яч у свої ворота. От, в принципі, і все, що побачили вболівальники, крім безцільного перекату поперек поля. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "вершкових".

Таким чином, Реал набрав 71 очко у турнірній таблиці, повернувши собі лідерство в Прімері й відірвавшись від Барселони на два залікових бали. Еспаньйол, маючи в активі 24 пункти, залишається на дні турнірної таблиці. До виходу із зони вильоту "папугам" не вистачає десять очок.