Челсі мінімально переграв Лестер і став третім півфіналістом Кубка Англії

Лондонці в складному матчі здолали Лестер (0:1) в рамках 1/4 фіналу Кубка Англії. Звіт про гру та відео гола дивіться на "Футбол 24".

Кубок Англії, чвертьфінал

Лестер – Челсі – 0:1

Гол: Барклі, 63

Лестер і Челсі ведуть запеклу боротьбу за топ-4 АПЛ, намагаючись відстояти свої місця в Лізі чемпіонів. Поки що обом вдається, але "лисиці" після коронавірусної паузи мають проблеми. Лондонці навпаки вразили заслуженою перемогою над Манчестер Сіті.

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Фаворитом нинішнього поєдинку вважався Челсі, але активніше розпочав Лестер. Господарі вже в дебюті зустрічі декілька разів спробували прорватися у штрафний майданчик суперника, але до удару так і не дійшло.

У стартові 20 хвилин гостроти взагалі не було, суперники по разу вдарили після стандартів. До першого водопою виник лише один справжній момент, коли Тілеманс здалеку пробив у нижній кут після помилки Гілмора – Кабальєро був на місці.

Втім, футбол подобався, команди діяли дуже динамічно, грали на зустрічних курсах. Пулішіч отримав хороший пас від Маунта та бахнув під поперечину – врятував Шмейхель. Лестер відповідав не гірше, але Еванс, Барнс і Варді з вигідних позицій взагалі не влучили в ціль.

По перерві Челсі після замін (вийшли Ковачіч, Аспілікуета та Барклі) почав більше контролювати м'яч. Лондонці відкрили рахунок зусиллями Абрахама, однак форвард заліз в офсайд – судді скасували гол.

На 63-й хвилині Челсі все ж оформив законне взяття воріт. Вілліан вирізав ідеальний простріл з правого флангу, а Барклі зіграв на випередження та переправив м'яч у сітку. Лестер поник, розклеїлася гра в пас. Барклі відразу міг подвоїти перевагу – удар в Шмейхеля.

Лестер перехопив ініціативу та тиснув, створюючи моменти. Активним був Чілвелл, розкішний шанс відзначитися змарнував Союнчю, спробував щастя Ндіді. Жодна зі спроб не стала результативною та не врятувала "лисів" від поразки. Челсі міг вигравати комфортніше (Барклі не забив), але вистачило й мінімальної перемоги. Команда Франка Лампарда вийшла у півфінал Кубка Англії, приєднавшись до Манчестер Юнайтед і Арсенала.

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