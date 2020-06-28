Манчестер Сіті впевнено переграв Ньюкасл і став останнім півфіналістом Кубка Англії

У чвертьфіналі Кубка Англії підопічні Гвардіоли без особливих проблем впорались з Ньюкаслом. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У чвертьфіналі Кубка Англії команда Олександра Зінченка на виїзді протистояла Ньюкаслу. Сам українець не потрапив до заповітної "одинадцятки" і залишився у запасі чекати свого шансу.

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Розгойдуючись, гості поступово заволоділи центром поля і потроху відсунули "сорок" до свого штрафного майданчика. Перший, по справжньому, небезпечний момент виник на 12-й хвилині, коли Кевін Де Брюйне пасом знайшов Ріяда Мареза на лінії воротарського майданчика. Постріл алжирця просвистів над поперечиною. Вже за мить своє слово у відповідь сказали господарі: Енді Керрол обіграв кількох суперників і вийшов на хорошу позицію для удару. Проте з його пострілом низом по центру воріт легко впорався Клаудіо Браво. Як виявиться згодом, цей момент стане чи не єдиним у "чорно-білих" у першому таймі.

Своїм шансом не скористався і Давід Сілва, пробивши з близької відстані повз ліву стійку. "Містяни" комбінували, змінювали фланги, використовували закидання і простріли, але захист "сорок" зацементував всі підступи до своїх воріт. Бездоганно діяв і кіпер господарів Карл Дарлоу. В одному з епізодів він буквально врятував свою команду, коли після серії ударів, під які самовіддано кидались захисники, він дивом відреагував на постріл впритул від Мареза.

Натиск манкуніанців зрештою приніс свої плоди. Під час чергової атаки Джамаал Ласселс порушив правила у власному штрафному, заваливши на газон Габріела Жезуса. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Де Брюйне.

Після забитого гола гравці Ман Сіті дещо заспокоїлись і "сорокам" навіть вдалось кілька разів перейти на чужу сторону. Однак жодних труднощів для манкуніанців ці "переходи" не становили.

По перерві Ньюкасл заграв агресивніше і став більше загрожувати воротам Клаудіо Браво. Не поменшало моментів і у гостей. На 53-й хвилині гарматному пострілу Мареза не вистачило лічених сантиметрів, аби влетіти у "дев'ятку".

А за трохи свій найкращий момент у матчі не використали господарі. Після помилки Ніколаса Отаменді Дуайт Гейл з лінії воротарського майданчика дивом запустив круглого вище воріт. І буквально відразу підопічні Гвардіоли забили вдруге: отримавши м'яч на лівому фланзі від Філа Фодена, Рахім Стерлінг змістився ближче до центру і з-за меж штрафного майданчика закрутив м'яч у дальній кут воріт.

Останні хвилини матчу пройшли в атаках гостей – манкуніанці не дозволяли супернику турбувати свого голкіпера, який, однак, мало не помилився у доданий час, вийшовши далеко з воріт.

Перемога вивела команду Гвардіоли у чвертьфінал, де її суперником стане лондонський Арсенал. Іншу пару склали Манчестер Юнайтед та Челсі.

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