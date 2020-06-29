Барселона визначились із долею Сетьєна

Керівництво іспанської Барселони ухвалило рішення щодо майбутнього Кіке Сетьєна на посаді головного тренера команди.

Шанси 61-річного фахівця зберегти роботу мізерні, повідомляє Goal.

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Боси Барселони схиляються до звільнення Сетьєна. Більшість членів правління клубу підтримують ідею відставки нинішнього тренера. Сетьєн втратив лідерство в Прімері, а також має погані взаємини з окремими гравцями. Зокрема, футболісти незадоволені тим, що в ході прес-конференцій він називає конкретні імена. Єдиний його шанс продовжити роботу на Камп Ноу – здобути кубок Ліги чемпіонів або чемпіонський титул в Іспанії.

Нагадаємо, що Кіке Сетьєн очолив Барселону в січні після відставки Ернесто Вальверде. За сім турів до кінця чемпіонату мадридський Реал випереджає "блаугранас" на 2 очки.

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