Вердер фантастично врятувався, Борусія М пробилася в ЛЧ, Баварія розбила Вольфсбург

У рамках останнього, 34-го, туру Бундесліги у суботу відбулось кілька поєдинків. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 34-й тур

Борусія М – Герта – 2:1

Голи: Хофман, 7, Емболо, 78 – Ібішевіч, 90+1

Вердер – Кельн – 6:1

Голи: Осако, 22, 58, Рашіца, 27, Фюлькруг, 29, Классен, 55, Сарджент, 68 – Дрекслер, 62

Вольфсбург – Баварія – 0:4

Голи: Коман, 4, Кюїзонс, 37, Лєвандовскі, 72 (пен.), Мюллєр, 79

Вилучення: Гілявогі, 72 (Вольфсбург, друга жовта картка)

Уніон – Фортуна – 3:0

Голи: Уджа, 27, Гентнер, 54, Абдулаї, 90

Фрайбург – Шальке – 4:0

Голи: Вальдшмідт, 20, 57, Шмід, 38, Хьолер, 46

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Менхенгладбаська Борусія аби зберегти теоретичні шанси на третю сходинку (при умові невиграшу РБ Лейпциг), мала перемагати Герту. Вже на початку матчу Брель Емболо продемонстрував чудові індивідуальні дії і, поборовшись одразу з трьома захисниками у штрафному майданчику супернику, зумів проштовхнути м'яч Йонасу Хофману. Останньому залишалось лише влучити у порожні ворота.

Після відпочинку "жеребці" продовжили тиснути, аби укріпити доволі хиткий рахунок. Після кількох непоганих спроб Емболо вдалось замкнути простріл Хофмана і подвоїти перевагу своєї команди. Вже у доданий час Ведад Ібішевіч один гол відквитав, але цього виявилось замало, аби врятувати ситуацію.

Вердер, посідаючи передостанню сходинку турнірної таблиці, у матчі з Кельном уповав на Фортуну. В прямому і переносному значенні слова. Та в очікуванні невдачі конкурента підопічним Флоріана Кофельдта самим необхідно було перемагати. Провівши у розвідці перші 20 хвилин бременці протягом кількох хвилин, практично вирішили долю протистояння: результативні добивання Юя Осаки і Нікласа Фюлькруга та неймовірне влучання Мілоти Рашіци у щілину між стійкою і голкіпером повністю дестабілізували "цапів".

По перерві "зелено-білі" не зупинились, а на куражі забили ще тричі: Деві Классен добив круглого після відскоку від стійки воріт, Осако замкнув простріл Теодора Гебре Селассі, а Джош Сарджент розібрався з голкіпером гостей самотужки. Кельн спромігся лише на гол престижу у виконанні Домініка Дрекслера.

Суперник Шахтаря у Лізі Європи Вольфсбург на власному полі приймав володаря Срібної салатниці Баварію. Підопічні Ганса-Дітера Фліка ще у першому таймі зусиллями Кінгслі Комана і Мікаеля Кюїзонса забили у ворота "вовків" два сухих м'ячі.

По перерві грубо у власному штрафному майданчику зіграв Джошуа Гілявогі і побачив перед собою другу жовту картку. Роберт Лєвандовскі впевнено реалізував пенальті, а згодом потужним ударом після навісної передачі відзначився Томас Мюллєр і поставив жирну крапку у чемпіонаті і сезоні.

Фортуні, аби не оглядатись на Вердер, у матчі з Уніоном треба було перемагати. Та підопічні Уве Рьослера в середині тайму пропустили: після розіграшу кутового захисники не змогли одразу вибити круглого подалі і Ентоні Уджа виявився найросторопнішим на добиванні.

По перерві Крістіан Гентнер потужним удар з-за меж штрафного майданчика подвоїв рахунок, а на останній хвилині Сулейман Абдулаї, який вийшов на заміну, поставив жирну крапку у поєдинку.

Фрайбург влаштував справжній розгром над колишньою командою Євгена Коноплянки – Шальке. Гельзенкірхенці закінчили сезон з особистим клубним антирекордом, продовживши безвиграшну серію до 16 матчів. Чотири сухих голи у поєдинку, який не мав особливого значення для підопічних Давіда Вагнера, окрім престижу, підсумували сезон для господарів 12-им місцем.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ