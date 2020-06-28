Маріо Гомес відзначився голом у прощальному матчі – екс-форвард збірної Німеччини завершує кар'єру

Нападник Штутгарта Маріо Гомес ефектно попрощався з професіональним футболом.

Ветеран швабів забив м'яч в останньому турі другої Бундесліги проти Дармштадта.

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Гомес вразив ворота суперника у звичному стилі – відірвався від опікунів і чітко реалізував простріл партнера. Це був шостий гол Маріо в сезоні, його команда гарантувала собі підвищення в еліту. Нещодавно 34-річний гравець оголосив, що цей сезон стане для нього останнім.

Гомес тричі ставав чемпіоном Німеччини (одного разу зі Штутгартом і двічі з Баварією), також здобував "золото" у Туреччині з Бешикташем. У складі мюнхенців перемагав у Лізі чемпіонів 2012/13, був частиною збірної Німеччини, яка брала "бронзу" чемпіонату світу 2010 року.

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