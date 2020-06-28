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Рібері забив за Фіорентину вперше за 9 місяців і відразу красиво – відеоогляд матчу проти Лаціо

09:59 - Читать на русском
Рібері забив за Фіорентину вперше за 9 місяців і відразу красиво – відеоогляд матчу проти Лаціо
Франк Рібері проти Лаціо / фото: Фіорентина

Лаціо обіграв Фіорентину в рамках 28-го туру Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

65’ Чіро Іммобіле
83’ Луїс Альберто
 
Франк Рібері 25’
Душан Влаховіч 90+5’
25’ Франк Рібері
65’ Чіро Іммобіле
83’ Луїс Альберто
90+5’ Душан Влаховіч

Фіорентина в гостях ледь не шокувала одного з претендентів на Скудетто. Саме "фіалки" відкрили рахунок в середині першого тайму. Франк Рібері забив вперше з вересня 2019-го. Француз красиво обіграв двох захисників, увірвався у штрафний та влучно пробив під ближню стійку.

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Команда Сімоне Індзагі змогла змінити сценарій зустрічі вже у другому таймі. Відзначалися Іммобіле та Луїс Альберто. Після цієї перемоги "орли" набрали 65 очок і продовжують переслідувати Ювентус, у якого 69 пунктів. Фіорентина застрягла в середині таблиці.

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Теги
Відеоновини Іспанія Лаціо - Фіорентина Франк Франк Рібері Лаціо Лаціо Фіорентина Фіорентина
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