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Барселона втратила перемогу над Сельтою через жахливу гру в обороні

19:55 - Читать на русском
Барселона втратила перемогу над Сельтою через жахливу гру в обороні
Галісійці святкують рятівний гол Аспаса

Барселона не зуміла обіграти Сельту в рамках 32 туру Прімери (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

50’ Федір Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луїс Суарес 20’
Луїс Суарес 67’
20’ Луїс Суарес
50’ Федір Смолов
67’ Луїс Суарес
88’ Яго Аспас

Матч Сельта – Барселона стартував о 18:00 за київським часом. Каталонцям потрібно було перемагати, щоб не вилетіти з чемпіонських перегонів. Команда Сетьєна перебувала на другій сходинці, поступаючись Реалу за додатковими показниками. "Бланкос" свій поєдинок проведуть завтра – в гостях проти Еспаньйола, який напередодні звільнив тренера. Кіке не міг розраховувати на травмованого Де Йонга та дискваліфікованого Бускетса. Бразилець Артур, який веде перемовини з Ювентусом, розпочав гру на лаві запасних, замість нього вийшов 20-річний талант Рікі Пуч. Натомість зовсім юний Ансу Фаті витіснив з основи провального Грізманна.

Сельта – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Перша ж небезпечна атака гостей на 2-й хвилині могла завершитись пенальті. Прудконогий Фаті увірвався до карного гостей і впав після контакту з Айду. Захисник Сельти відверто притримував 17-річного вінгера руками, однак головний рефері Гільєрмо Куадра не наважився призначити одинадцятиметровий, VAR також промовчав. Мессі подав з кутового на ближню стійку, а Піке головою пробив у поперечку. Потужний старт від Барси довершив Рікі, який поспішив з дальнім пострілом – неточно.

Сельта, притиснувшись до власних воріт, робила ставку на швидкий вихід з оборони в атаку, але примітивна тактика Оскара працювала вкрай рідко, за перші 15 хвилин – лише раз. Смолов довго приймав рішення і зрештою пробив у спину Піке. Каталонці справедливо відкрили рахунок на 20-й. Мессі та Суарес пригадали галісійцям розіграний пенальті у 2016-му. Поки господарі чекали прямого удару Лео зі штрафного, той ідеально подав на голову Луїсіто, а далі – справа техніки. Геніально!

“Селестес” втратили прекрасний шанс відновити паритет через дві хвилини. Тер Штеген феноменально рятував після ударів Аспаса з гострого кута, а тонкий черпачок Браїса прийняла на себе стійка. Останньому асистував Деніс Суарес – екс-хавбек Барси одним пасом розрізав всю оборону “кулес”. Мессі на швидкості виконував в дальню дев’ятку – неточно.

Аспас провалив стрімкий випад 2 в 1, пошкодувавши м’яча для Смолова. Росіянин справедливо оборювався, адже перед ним був лише тер Штеген. Гарна перша половина у виконанні обох команд завершилась підступним пострілом Мессі з кутового (!) – Рубен парирував на самісінькій лінії. Барса створила більше, але забила лише раз.

Гості таки поплатились за ганебний футбол в обороні на початку другого тайму. Аспас дальнім пасом знайшов Окая, а той класно покотив на Смолова – росіянин не схибив з лінії воротарського. Барса просила пенальті вже в наступній атаці. Мессі влупив над поперечкою, але при цьому отримав сильний удар по нозі – рефері після консультацій з VAR показав "можна грати".

Нелогічний гол Суареса на 67-й знову вивів "блаугранас" вперед. Отримавши передачу від Мессі, уругваєць красиво розвернувся та пробив у дальній кут. Деніс Суарес, схоже, відчув якісь сентименти щодо колишніх партнерів, подарувавши сферу Семеду, який миттєво перевів на Лео. Аргентинець у пошуках 700-го м'яча запоров перспективний штрафний. Тер Штеген героїчно рятує після удару Ноліто в ближній – жахлива гра Барси позаду.

Аспас нагадав Мессі, як потрібно обводити стінки. Блискучий удар іспанця зі штрафного – 2:2. Капітан знімає футболку, отримує жовту, але всім плювати, він – герой Балаїдоса. Ноліто міг добити каталонців на 90+5, однак пробив у тер Штегена з декількох метрів. Барселона втрачає важливі очки у боротьбі за чемпіонство. У разі перемоги Реал випередить принципового суперника на два очки.

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Ліонель Ліонель Мессі Сельта Сельта Барселона Барселона Сельта - Барселона Іспанія
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