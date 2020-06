Барселона втратила перемогу над Сельтою через жахливу гру в обороні

Матч Сельта – Барселона стартував о 18:00 за київським часом. Каталонцям потрібно було перемагати, щоб не вилетіти з чемпіонських перегонів. Команда Сетьєна перебувала на другій сходинці, поступаючись Реалу за додатковими показниками. "Бланкос" свій поєдинок проведуть завтра – в гостях проти Еспаньйола, який напередодні звільнив тренера. Кіке не міг розраховувати на травмованого Де Йонга та дискваліфікованого Бускетса. Бразилець Артур, який веде перемовини з Ювентусом, розпочав гру на лаві запасних, замість нього вийшов 20-річний талант Рікі Пуч. Натомість зовсім юний Ансу Фаті витіснив з основи провального Грізманна.

Сельта – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Перша ж небезпечна атака гостей на 2-й хвилині могла завершитись пенальті. Прудконогий Фаті увірвався до карного гостей і впав після контакту з Айду. Захисник Сельти відверто притримував 17-річного вінгера руками, однак головний рефері Гільєрмо Куадра не наважився призначити одинадцятиметровий, VAR також промовчав. Мессі подав з кутового на ближню стійку, а Піке головою пробив у поперечку. Потужний старт від Барси довершив Рікі, який поспішив з дальнім пострілом – неточно.

Сельта, притиснувшись до власних воріт, робила ставку на швидкий вихід з оборони в атаку, але примітивна тактика Оскара працювала вкрай рідко, за перші 15 хвилин – лише раз. Смолов довго приймав рішення і зрештою пробив у спину Піке. Каталонці справедливо відкрили рахунок на 20-й. Мессі та Суарес пригадали галісійцям розіграний пенальті у 2016-му. Поки господарі чекали прямого удару Лео зі штрафного, той ідеально подав на голову Луїсіто, а далі – справа техніки. Геніально!

“Селестес” втратили прекрасний шанс відновити паритет через дві хвилини. Тер Штеген феноменально рятував після ударів Аспаса з гострого кута, а тонкий черпачок Браїса прийняла на себе стійка. Останньому асистував Деніс Суарес – екс-хавбек Барси одним пасом розрізав всю оборону “кулес”. Мессі на швидкості виконував в дальню дев’ятку – неточно.

Аспас провалив стрімкий випад 2 в 1, пошкодувавши м’яча для Смолова. Росіянин справедливо оборювався, адже перед ним був лише тер Штеген. Гарна перша половина у виконанні обох команд завершилась підступним пострілом Мессі з кутового (!) – Рубен парирував на самісінькій лінії. Барса створила більше, але забила лише раз.

HT #LaLiga#CeltaVigo 0 (0.53 xG)#FCBarcelona 1 (1.62 xG)



