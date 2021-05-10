Украина

Завершился чемпионат Украины 2020/21 – в воскресенье были сыграны все 7 матчей Премьер-лиги, но только несколько из них имели турнирное значение. В частности, Мариуполь разгромил Десну, а Ворскла переиграла Минай, добыв путевку в Лигу конференций. Таким образом, определились все участники еврокубков от Украины на сезон 2021/22.

В других поединках Динамо разгромило Колос с шедеврами игроков сборной Украины, а Шахтер минимально разобрался с Ингульцом. После поединка Луиш Каштру подтвердил, что завершает свою работу в клубе, а в Италии сообщают, что Роберто Де Дзерби станет его преемником.

Двое футболистов Динамо не сыграют в финале Кубка Украины. Под вопросом и их поездка на чемпионат Европы.

Топ-матчи дня

Руслан Малиновский снова забил, а Аталанта разбила соперника и сделала весомую заявку на ЛЧ. В битве за ту же топ-4 Милан разбил Ювентус и поднялся на 3 место чемпионата Италии.

Мадридский Реал спас ничью с Севильей, но упустил шанс выйти в лидеры Примеры.

Вест Бромвич вылетел из АПЛ, а Манчестер Юнайтед выиграл и не позволил Ман Сити досрочно выиграть Премьер-лигу. Андрей Ярмоленко вернулся на поле, однако это не спасло Вест Хэм от поражения.

ПСЖ потерял очки и станет чемпионом только чудом.

Другие главные события

Манчестер Юнайтед лишился контракта на астрономическую сумму из-за протестов болельщиков.

УЕФА склоняется к переносу финала ЛЧ в Лондон. Стамбул рискует право принять поединок второй год подряд.