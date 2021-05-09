Луческу подтвердил травмы у двух игроков Динамо перед финалом Кубка Украины – Евро-2020 под вопросом
Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о потерях после поединка с Колосом (3:0).
К сожалению, Андриевский и Шепелев не смогут сыграть в финале Кубка Украины. Они травмированы. Надеюсь, что оба игрока будут готовы к сборам, когда мы вернемся из отпуска.
Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Колос – Динамо – 0:3
У меня были переживания относительно центральной опорной зоны, потому что остались только Сидорчук и Шапаренко. Когда Шапа упал и не мог встать, я переживал и быстро сделал замену", – цитирует Луческу dynamomania.
Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Заря состоится 13 мая, начало в 19:00. Что касается Шепелева с Андриевским, то оба были вызваны Андреем Шевченко на сбор национальной команды перед Евро-2020. С учетом травм их шансы попасть в итоговую завяку существенно уменьшились, если не исчезли окончательно.
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