К сожалению, Андриевский и Шепелев не смогут сыграть в финале Кубка Украины. Они травмированы. Надеюсь, что оба игрока будут готовы к сборам, когда мы вернемся из отпуска.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Колос – Динамо – 0:3

У меня были переживания относительно центральной опорной зоны, потому что остались только Сидорчук и Шапаренко. Когда Шапа упал и не мог встать, я переживал и быстро сделал замену", – цитирует Луческу dynamomania.

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Заря состоится 13 мая, начало в 19:00. Что касается Шепелева с Андриевским, то оба были вызваны Андреем Шевченко на сбор национальной команды перед Евро-2020. С учетом травм их шансы попасть в итоговую завяку существенно уменьшились, если не исчезли окончательно.

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