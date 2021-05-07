Серия А не может похвастаться чемпионской интригой, но здесь есть кое-что поинтереснее – интригующая борьба за Лигу чемпионов. Некий локальный аналог Суперлиги со спортивным принципом: 4 команды разыгрывают между собой 3 путевки в самый престижный евротурнир. Малиновский и Ко соревнуются с Юве, Миланом, Наполи и даже Лацио, который за 4 тура до конца первенства уступал бергамаскам 5 очками. Аталанта подходила к матчу на Энио Тарнидини третьей, уступая Неаполю (на 1 матч больше) одним пунктом. Наш хавбек отмечался результативными действиями 7 туров подряд (4 забитых мяча и 7 голевых пасов), а Парма выглядела идеальным "клиентом" для улучшения личной статистики. Украинец забивал "крестоносцам", которые досрочно покинули итальянскую элиту, в прошлом сезоне.

Малиновский снова забил роскошный гол – Парма стала восьмой подряд жертвой украинца

Малиновский начал очень активно. Именно после его разрезной передачи Сапата, казалось, выбегал на свидание с голкипером Пармы, но лайнсмен зафиксировал офсайд у колумбийца. В конце концов, Дуван почему-то решил катить вдоль линии вратарской, где не было ни одного партнера. Итальянские режиссеры рисовали позицию украинца на левом фланге атаки, однако Руслан чаще появлялся в центре, на позиции "треквартисты".

На старте поединка Малиновский много комбинировал с Иличичем. Эта парочка и организовала гол на 14-й минуте. Получив передачу от словенца, воспитанник Шахтера фирменным ударом поразил правый от Сепе угол. Да еще и между ног Осорио. Словом, если вы видели гол Фигу в ворота Симена на Евро-2000, это нечто похожее, только менее эффектно. 5-й мяч Руслана в 8-ми последних турах. Браво!

Malinovskyi en los últimos 7 partidos de Atalanta y los 20 minutos de este partido:



5️⃣ Goles

7️⃣ Asistencias



Gol en el 87’ para ganarle a la Juventus por Serie A después de 20 años.



28 pases clave (crean situación de gol)



8,1 puntaje promedio pic.twitter.com/z4A4pUPEnj — Atalanta ¹⁹⁰⁷ (@argtalanta2) May 9, 2021

Малиновский снова разрядил пушку метров с 18-ти – соперник отчаянно бросается под удар и блокирует. Уже через минуту наш хавбек выводит Сапату на ударную позицию, но звездный партнер снова не реализовывает убийственный момент, пробил мимо дальней штанги. Тотальный футбол в исполнении Руслана до перерыва. Он успевал абсолютно везде, забил сам и исполнил еще несколько потенциально голевых передач. Opta напоминает, что в 8-ми последних турах Руслан сделал больше (5 мячей, 7 ассистов), чем за 37 матчей прошлого сезона.

12 - Ruslan Malinovskiy ha partecipato a 12 reti nelle ultime otto partite di campionato (cinque gol, sette assist), tante partecipazioni quante nelle precedenti 37 presenze. Grazia.#ParmaAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 9, 2021

В перерыве Муриель заменил Сапату, а Пессина вышел вместо Иличича. Двойная замена от Гасперини сработала на сто процентов. Первый ассистировал, а второй – бильярд выполнил под дальнюю штангу метров с 13-ти. Через несколько минут гости могли отличиться в третий раз, но Муриель испортил выход 2 в 1 с Малиновским, пробил сам – слабо и неточно. Руслан только махнул рукой. В конце концов украинец покинул поле на 58-й. Очевидно, Гасперини уже думал о предстоящих поединках. Аталанта проведет еще три финала за ЛЧ (Беневенто, Дженоа, Милан) и разыграет Кубок Италии с Ювентусом. Лидеры, конечно же, должны быть свежими.

Аталанта продолжала диктовать сопернику условия и забила в третий раз. Миранчук заметил в штрафной свободного Пашалича, а хорват не пожалел мяча для Муриеля, которому оставалось попасть в пустые ворота. Парма почти сразу сократила отставание, отличился Брунетта, однако Муриель очень быстро восстановил преимущество в 3 гола. Пессина пробил в штангу – колумбиец оказался первым на добивании.

Сом снова сократил отставание, легко обыграв Спортьелло после красивой передачи Пелле. Впрочем, пармезанцам не удалось избежали разгрома. Миранчук поставил финальную точку, прошив нескольких защитников и голкипера – 5:2. "Богиня" (72 очка) вернула себе второе место, обойдя Наполи (70). Главные конкуренты – Юве и Милан – проведут очную ставку сегодня вечером. Оба имеют в своем активе по 69 зачетных баллов.