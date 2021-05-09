Матч и онлайн-трансляция Ювентус – Милан стартовал в 21:45 по Киеву. Туринцы впервые с 2011 года не стали чемпионами Италии, но сейчас у команды Андреа Пирло совсем другая задача – "Старая синьора" рискует оказаться за пределами зоны ЛЧ, что станет полным провалом. На момент начала игры Ювентус и Милан занимали 4 и 5 места турнирной таблицы, имея по 69 очков. У Наполи, который сыграл на матч больше, было 70 баллов, а Аталанта после победы над Пармой с голом Руслана Малиновского имела 72 пункта. Соответственно, отчетный матч становился одним из решающих с точки зрения распределения лигочемпионовских путевок.

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В стартовом составе Милана вышел капитан Джанлуиджи Доннарумма, новым клубом которого может стать именно Ювентус. Также появился Златан Ибрагимович, которому на противоположном участке поля противостоял Криштиану Роналду – лучший бомбардир Серии А.

Старт игры выдался очень горячим. Но это вылилось не в количество моментов, а в регулярные свистки арбитра – игроков обеих команд не чурались жестко идти в единоборства. Юве подал несколько угловых, которые не привели к остроте у ворот Милана. "Россонери" в стартовый отрезок игры ограничились лишь заблокированным ударом Ибрагимовича и Браима Диаса (неточно). Но и хозяева не могли обострить ситуацию у ворот Милана, ограничившись большим количеством безрезультатных прострелов и навесов. Роналду был совершенно не заметен – главный бомбардир Юве банально выпадал из игры.

Реальный шанс был у Джорджо Кьеллини на 30-й минуте игры. После очередной подачи с угла поля Доннарумма не дотянулся до мяча, а ветеран Юве метров с семи пробил головой, но не попал в пустую рамку! Милан ответил реактивным прорывом Тео Эрнандеса, который ворвался в штрафную по левому флангу и прострелил на Ибру – Алекс Сандро опередил шведа. Еще один прострел Тео тоже был опасным – Де Лигт едва не срезал мяч в собственные ворота.

Казалось, что первый тайм завершится логичными нулями, но в компенсированное время Милан забил. Щенсны выбил мяч на Диаса после подачи Чалханоглу со штрафного. Браим обыграл Куадрадо и блестяще закрутил в дальний верхний угол. Кьеллини, который стоял на линии ворот, помочь не сумел. 0:1 в пользу "россонери" перед самым перерывом! Было подозрение, что испанец подыграл себе рукой, но Паоло Валери засчитал гол, который стал главным моментом откровенно скучноватого первого тайма.

Второй тайм начался с удара Бентанкура, который парировал Доннарумма. Диас пробивал по воротам Юве и попал в выставленную руку Кьеллини. Валери сначала не отреагировал, но вмешался VAR. Главный арбитр лично посмотрел повтор и указал на 11 метров. К мячу подошел Франк Кессье, с ударом которого справился Щенсны! Пятый незабитый пенальти Милана в текущем чемпионате – только Эйбар не забил столько же в топ-5 лигах Европы.

В середине второго тайма Златан Ибрагимович повредил колено и вынужден был покинуть поле. Вместо шведа вышел Ребич. Лишь на 68-й минуте напомнил о себе Роналду, неточно пробил с левой в дальний угол.

На 78-й минуте вынужденная замена сработала. Ребич принял мяч вблизи штрафной, развернулся и как рукой положил в девятку. Ради этого стоило смотреть весь матч. Безумный удар от хорватского форварда!!!

На 78-й минуте вынужденная замена сработала. Ребич принял мяч вблизи штрафной, развернулся и как рукой положил в девятку. Ради этого стоило смотреть весь матч. Безумный удар от хорватского форварда!!!

Ювентус поплыл. На 82-й Томори отправил третий мяч в ворота Войцеха Щенсны. Защитник выиграл верховую борьбу у Кьеллини и вбил гвоздь в гроб "Старой синьоры". 3:0 – Пирло, Роналду и Ко оказались в нокауте.

Милан выиграл битву за 6 очков и оторвался от Ювентуса на 3 пункта. "Россонери" набрали 72 пункта и обошли Наполи, поднявшись на 3 место в Серии А. Ювентус теперь 5-й – 69 очков. В следующем туре команда Пирло (или, может, уже не Пирло?) сыграет с Сассуоло. Милан померится силами с Торино.

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