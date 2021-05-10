Лига 1, 36-й тур

Сент-Этьен – Марсель – 1:0

Гол: Норден, 43

Реймс – Монако – 0:1

Гол: Матазо, 20

Ренн – ПСЖ – 1:1

Голы: Гирасси, 71 – Неймар, 45+5 (пен.)

Удаление: Кимпембе, 87

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ПСЖ снова оступился в гонке за "золотом" чемпионата Франции. На этот раз очки у парижан отобрал Ренн, расписав голевую ничью. Гол Неймара с пенальти парировал своим мячом Герасси. Эта осечка рискует стать роковой для подопечных Почеттино, ведь за два тура до финиша ПСЖ на три очка отстает от Лилля, который может создать сенсацию.

В других матчах Монако на выезде обыграл Реймс и вернулся на третью строчку. Марсель продолжает штормить даже после прихода Сампаоли, команда аргентинца проиграла Сент-Этьену. Сейчас Марсель остается 5-м, но стоит отметить, что скромный Ланс уступает провансальцам только по дополнительным показателям.

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