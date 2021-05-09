Матч Шахтер – Ингулец стартовал в 17:00 по киевскому НСК Олимпийский. Обе команды завершали сезон, а последняя игра чемпионата не имела никакой турнирной интриги. Шахтер гарантировал себе второе место в УПЛ 2020/21, а Ингулец выполнил главную задачу, сохранив прописку в элите.

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Интересно, что это был первый матч между этими командами в чемпионатах Украины. Поединок первого круга в Кропивницком так и не сыграли из-за неготовности поля. В итоге, Ингулец получил техническое поражение 0:3. Но сегодняшние оппоненты встречались в финале Кубка Украины 2018/19 – тогда "горняки" выиграли со счетом 4:0. К слову, практически наверняка этот матч стал последним для Луиша Каштру в Шахтере. Контракт португальца истекает, а нового соглашения ему, похоже, предлагать не собираются.

Отдельного внимания заслуживает транспортное средство, которое привезло Шахтер на поединок. Вице-чемпионы Украины прибыли на НСК Олимпийский на ретроавтобусе ЛАЗ-697М Турист, на котором "горняки" передвигались в 70-х годах прошлого века. Данная акция приурочена к 85-летию Шахтера.

Именно Ингулец создал первый момент в матче, но Анатолий Трубин парировал удар Щедрого из-за пределов штрафной. А вот после этого началось доминирование Шахтера, которое завершилось голом уже на 16-й минуте. Тете после паса Патрика убежал на свидание с голкипером, который еще и столкнулся с собственным защитником. Бразилец легко обыграл Малыша и, выдержав несколько издевательскую паузу, поразил пустые ворота. 1:0. Обидно, но в столкновении с Артемом Малышем получил травму Николай Квасный – защитник не сумел продолжить игру.

Совсем скоро счет мог измениться. Дентиньо метров с 12-ти попал в штангу, а добивание Тете было неточным. Убийственный шанс упустил Соломон, который из пределов штрафной не попал в дальний угол после паса Судакова. Георгий обокрал Бартуловича и выдал идеальный пас на Манора, но лучший бомбардир Шахтера в чемпионате не смог направить мяч в сетку.

Был момент и у Ингульца – Запорожец пробил чуть выше ворот. У Шахтера исполнял штрафной Алан Патрик в руки киперу. На этом первый тайм завершился, а гол Тете стал единственным до перерыва.

Первый момент во второй половине игры тоже был за Шахтером. Соломон чуть выше пробил с перспективного штрафного. Перед этим израильтянин обошел 4-х соперников, но опять не попал в створ. "Горняки" полностью контролировали ход поединка, а Ингулец считанные разы переходил половину поля. Тете классно разобрался с несколькими оппонентами и отдал на Вьюнника, который не сумел принять мяч.

Парад нереализованных шансов продолжался. Додо увидел Маркоса Антонио и сбросил ему под удар, но хавбек тоже пробил неточно. Удивительным промахом "отметился" Коробенко, который не попал в пустые ворота Шахтера метров с 5-ти. На его счастье, за мгновение до этого прозвучал свисток – офсайд. В противном случае этот промах претендовал бы на фиаско сезона. Последний шанс был у Сичинавы, который тоже может покинуть УПЛ. Трубин был на месте.

В конце концов, счет больше не изменился. Шахтер финишировал вторым, а вопрос с главным тренером "горняков" станет одной из главных интриг межсезонья. Ингулец завершил свой дебютный сезон в УПЛ на 12-й позиции.

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