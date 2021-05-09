Руслан вышел в стартовом составе на матч 35-го тура Серии А против Пармы и уже на 12-й минуте открыл счет. После позиционной атаки мяч оказался у Малиновского, который в фирменном стиле из-за пределов штрафной пробил в угол ворот.

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Таким образом 28-летний украинец продолжил свою результативную серию. Наш земляк забивает или отдает результативный пас в восьми последних матчах Аталанты. Неудивительно, что болельщики бергамасков признали Малиновского лучшим игроком команды в марте и апреле.

Добавим. что в нынешнем сезоне во всех турнирах на клубном уровне Малиновский провел 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.