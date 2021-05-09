Чемпионат Англии 2020,21, 35-й тур

Вулверхэмптон – Брайтон – 2:1

Голы: Траоре, 76, Гиббс-Уайт, 90 – Данк, 13

Удаление: Данк, 54

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – начало в 16:05

Вест Хэм – Эвертон – начало в 18:30

Арсенал – Вест Бромвич – начало в 21:00

Вулверхэмптон турнирной мотивации в текущем сезоне уже не имел, а вот у Брайтона ещё стояли важные задачи – в случае выездной победы над "вулвз" команда оторвалась бы минимум на десять очков от зоны вылета. За три тура до конца сезона это означало бы официальное сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон. Конечно, за это стоило бороться.

"Чайки" так настроились, что открыли счёт уже на 13-й минуте с пенальти. Его реализовал Данк, который отметился 11-м голом в АПЛ с момента дебюта в 2017-м – Льюис стал лучшим центрбэком-бомбардиром за этот период, опередив даже ван Дейка. Впрочем, уже на старте второго тайма он покинул поле, заработав прямую красную карточку за фол последней надежды.

После этого равная игра превратилась в доминирование Вулверхэмптона. Запоров несколько хороших моментов, "вулвз" таки дожали Брайтон на 76-й минуте – это свежий Адама Траоре пошел на дриблинге в штрафную, закрутил классную комбинацию с Силвой и расстрелял правую девятку. 1:1! В компенсированное время хозяева ещё и победу вырвали благодаря прострела с левого фланга – мяч рикошетом прилетел на Гиббс-Уайта, а тот, удержав его под давлением, пробил метров с тринадцати. 2:1! Брайтон упустил шанс досрочно спастись от вылета.

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