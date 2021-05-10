Донецкий клуб не долго будет оставаться без главного тренера. Луиш Каштру уже попрощался с болельщиками.

Информация о переговорах "горняков" с наставником Сассуоло Роберто Де Дзерби нашла авторитетное подтверждение.

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Шахтер и 41-летний итальянец в ближайшее время должны окончательно закрыть сделку. Специалист подпишет контракт на два сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на SkySport.

Напомним, сегодня свой последний матч во главе "горняков" провел Луиш Каштру, который сразу после игры с Ингульцом публично попрощался с клубом.

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