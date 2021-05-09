Динамо приехало в Ковалевку в статусе чемпиона. Мирча Луческу в последних турах УПЛ готовится к финалу Кубка Украины. Цыганков остался в запасе, а дисквалифицированного Буяльского в старте заменил Гармаш. Колос заблаговременно забронировал себе путевку в еврокубки, а сегодня отстаивал четвертое место. Руслан Костышин выбрал схему с тремя центрбеками.

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Динамо начало значительно активнее, чем соперник: заряженность на борьбу, прессинг, хороший темп. Киевляне ничего не позволяли построить Колосу, но и сами не могли качественно завершить атаку. Жерсон пробил на трибуны, а Беседин потратил все силы на финт и вяло покатил мимо ворот.

"Бело-синие" выманили хозяев на собственную половину и организовали острый контрвыпад – удар Караваева потянул голкипер. Александр снова отлично себя проявил, как и в матче с Ворсклой, постоянно находясь в эпицентре атак. Очень старался Беседин, но ему традиционно не хватало эффективности в работе с мячом.

Под занавес первого тайма Динамо все же открыло счет благодаря очередному подключению Миколенко по флангу. Виталий прострелил в штрафную, Беседин пропустил мяч, Караваев в касание отбросил на Гармаша, а тот обыграл вратаря.

После перерыва Колос попытался вернуться в игру, но самый перспективный момент завершился фолом против Бущана. Динамо атаковало четче. Гармаш разрядил пушку издалека – мяч немного разминулся с воротами. Беседин вырывался один на один с голкипером, но Гавриш его завалил. Арбитр не наказал капитана Колоса прямой красной за откровенный фол, зато наказал хозяев Шапаренко. Шикарный удар со штрафного под перекладину – красота!

Миколенко решил не отставать от Николая и создал свой шедевр. Цыганков (вышел перед тем на замену) подал с углового, голкипер сыграл на выходе, а Миколенко мощным ударом в касание поразил нижний угол. Просто фантастика!

Динамо решило судьбу матча и спокойно довело дело до разгромной победы. Из негатива – повреждение Шапаренко и ошибка Бущана на выходе. Не удалось забить Беседину. Когда Сидклей разыграл хорошую комбинацию, Артем на добивании головой не попал в пустой угол. А когда форвард все же загнал мяч в сетку после удара Леднева, судьи зафиксировали офсайд.

Киевляне завершили чемпионат с 65 очками – 14 пунктов отрыва от Шахтера. Осенью киевляне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Колос финишировал на четвертом месте и стартует в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

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