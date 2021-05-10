После ничьи между Барселоной и Атлетико у Реала появился шанс захватить инициативу в чемпионской гонке, выскочив на первое место в турнирной таблице. Для этого необходимо было победить Севилью в родных стенах – тогда каталонцы остались бы в двух очках позади, а "матрасников" удалось бы опережать благодаря статистике личных встреч. С другой стороны, поражение закрутило интригу в борьбе за золото ещё сильнее, ведь Севилья за три тура до конца сезона держалась бы в четырёх зачётных баллах от вершины. Словом, ничья сегодня никого не устраивала.

Фаворитом, конечно же, считались подопечные Зинедина Зидана, однако на старте встречи мощнее выглядела команда Лопетеги. Андалусийцы сразу захватили инициативу, раскатывая мяч на чужой трети поля практически без сопротивления – правда, уже на 3-й минуте они могли пропустить в результате эффектного вбегания Винисиуса на левый угол штрафной. Нападающий упал после контакта с Диего Карлосом, но пенальти арбитр назначать не собирался.

Севилья чрезвычайно уверенно держала мяч в перые 10 минут, однако на 12-й гостям пришлось вынимать мяч из сетки: Одриосола получил диагональ на правый фланг, прошёл вперед и подал на дальнюю штангу – Бензема же спокойно замкнул головой. Впрочем, гол "сливочных" не засчитали из-за минимального офсайда у Альваро. На 16-й же "рохибланкос" сами подарили момент мадридцам – это Кунде перехватил прострел Одриосолы, но не разобрался с Акуньей в штрафной, отдав отскок неутомимому Бензема! Карим прострелил с правого края, но мяч выбили.

Хозяева провели ещё несколько хороших атак с переводами на правый фланг, на которые Севилья ответила только дальним выстрелом Сусо на трибуны. Казалось, что "бланкос" вот-вот дожмут соперника, однако на 22-й минуте всё перевернулось: андалусийцы заработали и разыграли штрафной через пас на правый фланг, откуда Навас исполнил навес – Ракитич сбросил его на Фернандо, а тот, одним движением убрав Каземиро и Одриосолу, расстрелял дальний угол с близкой дистанции. 0:1!

Впрочем, бежать дожимать Реал гости или не смогли, или не захотели. Мадридцы же сразу включились, начав откровенное доминирование на трети поля нервионцев – и о моментах они также не забывали! Правда, им не хватало качественного завершения: на 25-й и 26-й минутах Винисиус и Каземиро пробивали с линии штрафной в руки Буну, а на 29-й Винисиус, прорвавшись сквозь двух защитников на дриблинге, закрутил мяч в дальнюю девятку – получилось крайне неточно. Лучшую возможность сравнять счёт имел Бензема, который на 31-й получил передачу от Марсело на линию штрафной и вторым касанием неожиданно выстрелил под перекладину – Буну спас Севилью!

К сожалению для фанатов "сливочных", давление Реала постепенно сдулось. В последние 10 минут первого тайма Севилья отвела игру от своих ворот, а на 44-й минуте Кунде даже мог забить второй гол нервионцев, замкнув навес со стандарта. Жюль, однако, направил мяч точно в руки Куртуа. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе гостей в счёте.

На старте второго тайма Севилья имела возможность отличиться во второй раз. Уже на 47-й минуте Акунья финтом Зидана убежал от двух опекунов и выстрелил с линии штрафной – мимо дальнего угла! Далее "бланкос" перехватили инициативу. Моменты не заставили себя ждать: на 52-й минуте Модрич с дуги штрафной мощно пробил в дальнюю "шестёрку" (Буну спас), а на 54-й хозяева требовали пенальти за игру рукой в ​​исполнении Диего Карлоса – впрочем, явного гандбола арбитр не увидел. После этого Хулен Лопетеги снял с игры Папу Гомеса, бросив в бой Эн-Несири.

Реал продолжал обстрел ворот Буну, но с точностью "сливочным" очень не везло. Так, на 59-й минуте Начо стрелял с дальней дистанции (над воротами), а на 60-й Каземиро внешней стороной стопы крутил в противоход Буну метров с 22-х – рядом со штангой! Севилья, однако, могла поймать хозяев на контратаке, в конце которой Окампос ворвался на левый край штрафной, но вместо финального удара Лукас завозился, потеряв мяч. Ракитич сумел выстрелить с отскока, но мяч отправился в небо.

Встревоженный Зинедин Зидан на 66-й минуте провёл двойную замену, кинув в бой Гуттереса и Асенсио. Именно этот ход и сработал уже на 68-й, когда обрезка Хордана в центре подарила Реалу контрвыпад. В его завершении Асенсио обыгрался с Кроосом, получил проникающую передачу на правый край штрафной и мощно пробил в ближний угол – 1:1!

Севилью на несколько минут пошатнуло. Реал попытался реализовать психологическое преимущество, зажав андалусийцев на их трети поля, но в течение последующих пяти минут ничего интереснее слабого удара Вальверде с левого угла штрафной создать не удалось. На 75-й же случился ключевой эпизод матча: Севилья провела подачу с углового, после которой мяч попал в руку Каземиро, а Реал выскочил в контратаку с выходом Бензема один на один – Буну сбил его! В обоих случаях необходимо было ставить пенальти, но момент с Карлосом был раньше. После просмотра видеоповтора арбитр указал на "точку" в штрафной мадридцев, а Ракитич уверенно реализовал приговор – 1:2!

Зинедин Зидан сразу же выпустил на поле Азара, но Севилья уже не собиралась отпускать игру. За десять минут основного времени андалусийцы не допустили ни одного момента у своих ворот, чему в немалой степени способствовало сбивка ритма – Хулен Лопетеги делал кучу замен, а футболисты не гнушались мелких фолов. Проблема заключалась в том, что к чрезвычайному долгому второму тайма пришлось компенсировать целых шесть минут.

Ничего не предвещало беды, но на 90+4-й минуте Фортуна отдала должок Реалу, позволив отыграться благодаря курьёзном голу: Кроос метров с 25-ти решился на удар, который был неточным – впрочем, мяч срикошетил от бутсы Азара и ушел в противоход Буну. 2:2! На 90+6-й Каземиро мог и победу вырвать для "сливочных", но его выстрел в правый угол из-за пределов штрафной пролетел в сантиметрах от каркаса ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью!

Таким образом, Реал набрал 75 очков, поднявшись на вторую позицию в Ла Лиге благодаря лучшей статистике личных встреч против Барселоны. Атлетико остался на вершине, имея 77 зачётных баллов. Севилья идет четвёртой с 73 пунктами.