Тренировочная фирма The Hut Group отказалась от соглашения с Манчестер Юнайтед, по которому клуб мог заработать 200 млн фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

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Отмечается, что сумма в 200 млн фунтов должна была выплачиваться в течение 10 лет. Вместо логотипа AON на тренировочной форме манкунианцев должна появиться эмблема бренда спортивного питания Myprotein.

На прошлой неделе болельщики Юнайтед сорвали матч против Ливерпуля, требуя у Глейзеров покинуть клуб.

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