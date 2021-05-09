Манчестер Юнайтед лишился контракта на астрономическую сумму из-за протестов болельщиков
Фанаты Манчестер Юнайтед своими протестами не дали заработать клубу дополнительные средства.
Тренировочная фирма The Hut Group отказалась от соглашения с Манчестер Юнайтед, по которому клуб мог заработать 200 млн фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.
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Отмечается, что сумма в 200 млн фунтов должна была выплачиваться в течение 10 лет. Вместо логотипа AON на тренировочной форме манкунианцев должна появиться эмблема бренда спортивного питания Myprotein.
На прошлой неделе болельщики Юнайтед сорвали матч против Ливерпуля, требуя у Глейзеров покинуть клуб.
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