По итогам последнего тура Украинской Премьер-лиги стали известны все 5 команд, которые будут защищать честь нашей страны в следующем еврокубковом сезоне.

Перед 26-м туром УПЛ открытым был только один вопрос – кто завоюет последнюю путевку в Лигу конференций. Претендентов было двое – Десна и Ворскла. Как известно, Динамо, Шахтер, Заря и Колос гарантировали себе выступления в еврокубках еще раньше.

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Счастливый билет вытянули полтавчане. Команда Юрия Максимова обыграла Минай и финишировала пятой, а вот Десна уступила Мариуполю и завершила чемпионат на 6-й позиции турнирной таблицы.

Лига чемпионов

В сезоне 2021/22 Украина будет представлена ​​двумя клубами. Динамо, которое стало чемпионом Украины, гарантированно сыграет в групповом этапе ЛЧ, а вот Шахтер вынужден проходить два раунда квалификации. "Горняки" стартуют в третьем раунде и должны пройти двух соперников, чтобы выступать в основной сетке самого престижного еврокубка.

Лига Европы

Здесь Украину будет представлять только луганская Заря, которая заняла 3 место в УПЛ. Команда Виктора Скрипника стартует в раунде плей-офф, в случае преодоления которого сыграет в групповом турнире. Заря еще сыграет финал Кубка Украины с Динамо, но на еврокубковые позиции это не повлияет – в любом случае луганчане сыграют в квалификации ЛЕ. Если же Заря вылетит в раунде плей-офф Лиги Европы, то продолжит евросезон в Лиге конференций.

Лига конференций

В дебютном розыгрыше третьего по силе еврокубка сыграют Колос и Ворскла. Ковалевцы, которые финишировали 4-й в УПЛ, стартуют в третьем раунде квалификации, Ворскла – во втором.

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