"Чтобы оценить сезон, его нужно отразить и обдумать полностью. Давать какие-либо баллы в виде оценки сезона, не объясняя, почему так, не было бы смысла. В зависимости от всего того, что с нами произошло… В прошлом году мы играли с Пятовым, Исмаили, Тайсоном, Мораесом, Марлосом, Коваленко, Степаненко. Если сказать о том, что в этом году мы останемся без многих игроков, с огромным количеством положительных случаев коронавируса, я бы дал, наверное, восемь. А прошлый год оценил бы в десять: очень хороший сезон, с полуфиналом Лиги Европы.

Каштру попрощался с Шахтером

Что в Украине запомнилось больше всего? Я очень ценю вашу культуру. Очень интересно, как я жил здесь изо дня в день, и мне многое ваше нравится. Для меня эти два аспекта были очень приятны – то, как украинцы в принципе живут, и то, как уважительно к нам относятся. Даже в самые сложные моменты.

Моя последняя игра. Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчет, строится не только на результатах. Несмотря на то что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти. Я понимал, что в один день я могу заплатить очень дорогой счет по результатам, но мне нужно было идти по этому пути.

Прощальная победа Каштру в видеообзоре матча Шахтер – Ингулец

Недостатка поддержки я не чувствовал. Я был искренен с вами, когда назвал базовый состав в прошлом сезоне и в этом. Они очень отличаются. Сейчас не нужно ничего придумывать – я всегда чувствовал большую поддержку Дарио, Сергея Палкина, президента. Чаще всего в футболе, когда что-то происходит, мы стараемся копаться: а что же не так произошло, почему так и эдак? Нет, это футбол. Одно идет со мной в жизни всегда – правда. Глаза в глаза. Я говорю вам глаза в глаза: у меня была вся поддержка. Если кто-то ошибся, оступился, это был я. Вокруг меня никто не оступался, больше не ошибался.

Я вам сегодня скажу следующее. Я очень эмоционально, с большой честью представлял Шахтер эти два года, потому что знаю, что Донецк – город, который страдает. Это город, который, к сожалению, в политическом мире начали растаскивать. Многим коренным дончанам пришлось уезжать из Донецка в разные точки страны и мира. Когда мы побеждаем либо проводим успешный перформанс на поле, мы дарим какую-то радость людям, которые находятся в первую очередь там.

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Мои планы – это работать. Я работаю с 18 лет. Уже говорил вам, что в 17 лет ушел из дома и уже никогда не возвращался, не просил денег у родителей. Буду продолжать работать. Жизнь должна строиться вокруг работы. Мне нравится работать, я уделяю этому огромное количество времени. Есть некоторые возможности. Я оценю их и пойму: это то, что мне нужно либо нет. Только сейчас начну об этом думать. Если пойму, что это хорошая возможность для меня и моего тренерского штаба, мы схватимся за одну из них. Если поймем, что это не совсем то, чего мы хотим, выждем еще немного.

В завершение я хотел бы сказать всем спасибо за то, как уважительно вы всегда ко мне относились. Всем вам и вашим семьям удачи, счастья и здоровья. Было очень приятно быть с вами, разделять много моментов с вами. Было очень много сложных, но тем не менее было очень много хороших, счастливых моментов. Думаю, две победы над Реалом – запоминающийся факт. Рекордный отрыв в чемпионате от второго места в 23 очка тоже запомнится. Как и полуфинал Лиги Европы. Мне было очень приятно. С большой честью представлял Шахтер. И было очень приятно быть с вами, чувствовать вас возле себя. Спасибо. Всем удачи!" – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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