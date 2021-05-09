УЕФА намерен встретиться с турецкими организаторами финала ЛЧ 10 мая и обсудить возможность переноса матча Манчестер Сити – Челси, сообщает New York Times.

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Так как в ключевом поединке турнира встретятся две английские команды, УЕФА планирует провести его на лондонском Уэмбли, хотя хозяином был определен Стамбул. Также к переносу игры побуждает неблагоприятная ситуация с коронавирусом в Турции.

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В свою очередь, УЕФА пообещает Стамбул финал Лиги чемпионов в сезоне 2022/23. Интересно, что в случае переноса игры турецкий мегаполис потеряет право на проведение решающего матча уже второй сезон подряд. В 2020-м финальная стадия ЛЧ была сыграна в Лиссабоне.

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