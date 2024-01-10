Трансферы УПЛ

Шахтер смирился с потерей Судакова – участник плей-офф ЛЧ собрал деньги на трансфер и планирует пугать украинцем Барсу. Игрока Шахтера предлагали Ювентусу и Наполи.

Динамо может подписать воспитанника Шахтера из Европы. "Горняки" заинтересовались африканцем, который на просмотре в Челси. Кривбасс завершил трансфер звездного новичка.

Украина и украинцы

Шевченко едет в предвыборное турне по городам Украины – известны планы фаворита на кресло президента УАФ.

Украинский форвард получил контракт от сенсационного лидера Бундеслиги. Яремчук пока не вернется в Брюгге – Валенсия приняла окончательное решение в отношении украинца.

Анчелотти резко ответил на вопрос о выборе между Луниным и Кепой на Суперкубок Испании. Цыганков готов сыграть в следующем матче Жироны – вингер сборной Украины вернулся после продолжительного отсутствия.

Европа

Вернер официально перешел в Тоттенхэм. Реал изменил сценарий для подписания Мбаппе – Мадрид готов к новым выходкам француза.

Челси проиграл Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги – дикий промах Палмера, неудачные полчаса Мудрика. Фиорентина прошла Болонью в Кубке Италии – все решила серия пенальти, чемпиона освистали.