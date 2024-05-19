Довбик в Атлетико: состоялись первые переговоры – четкая позиция Жироны, мадридцы готовы отдать игрока за украинца
Нападающий Жироны Артем Довбик остается одной из главных целей мадридского клуба на предстоящее трансферное окно.
Атлетико и Жирона провели первый раунд переговоров насчет возможного трансфера Довбика, утверждает журналист Victor_ATM, который специализируется на инсайдах, касающихся "матрасников".
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Мадридцы попытались договориться о снижении цены в 40 миллионов, но Жирона остается непоколебимой. За Атлетико также выступает Родриго Рикельме, который может быть интересен Жироне, но "матрасники" рассчитывают на хавбека и вместо него хотят предложить Рейнилду.
Жирона в целом не настроена негативно по поводу переговоров с Атлетико, но хочет получить все 40 млн евро, отмечает источник.
К слову, Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 20 голами за 34 поединка. Также Артем записал в свой актив 7 результативных передач.
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