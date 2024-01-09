Лондонский клуб официально объявил о подписании 27-летнего Тимо Вернера из РБ Лейпциг. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и предусматривает опцию выкупа, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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В составе "шпор" форвард сборной Германии будет играть под 16-м номером. Летом Тоттенхэм может выкупить игрока за 17 миллионов евро.

Для Вернера это вторая попытка заиграть в Премьер-лиге. С 2020-го по 2022 год немец выступал в составе Челси, но не слишком удачно – 89 матчей, 23 гола, 21 ассист. С лондонцами Тимо выиграл ЛЧ 2020/21, но летом 2022-го вернулся в РБ Лейпциг за 20 миллионов евро, хотя Челси платил за него 53 миллиона.

В текущем сезоне Тимо Вернер сыграл за РБ Лейпциг 14 матчей во всех турнирах. Забил 2 гола и отдал один ассист.

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