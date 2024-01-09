Уже на следующей неделе Андрей Шевченко посетит несколько городов Украины, чтобы представить свой план действий в должности главы украинского футбола.

Предвыборное турне Андрея Шевченко пройдет с 16 по 20 января. Он начнется во Львове, продолжится в Киеве и Одессе и завершится в Харькове. Во время поездки 47-летний Шевченко представит свою программу в должности президента УАФ. Об этом сообщил Игорь Бурбас в Telegram.

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В каждом городе, куда приедет Шевченко, будет круглый стол с представителями нескольких областных ассоциаций. Для удобства, чтобы поочередно встретиться со всеми, распределение произошло по географическому принципу – запад, центр, юг и восток Украины.

Также на повестке дня будут кадровые вопросы – это команда, с которой собирается работать бывший тренер сборной Украины в случае избрания президентом УАФ.

Напомним, заседание Конгресса УАФ, на котором изберут нового президента Ассоциации, запланировано на 25 января. Шевченко является единственным кандидатом на этот пост. Возглавлявший УАФ с 2015 года Андрей Павелко отстранен от должности судом и находится в СИЗО.

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