По словам Юрия Николаевича, 23-летний Твердохлеб уже стал игроком криворожского клуба, хотя официально трансфер хавбека Миная, который был лакомым куском на рынке, пока не подтвержден.

"Егор Твердохлеб уже в Кривбассе? Да, я подтверждаю. Команда уже собралась, будет медобследование и начинаем работать. Неделю будем здесь, а если дадут разрешение, то выедем на сборы.

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У нас команда неплохая и дружный коллектив. Думаю, все будет хорошо, и ребята его примут. Надеюсь, что Твердохлеб поможет нам, если будет хорошо готовиться. За ним мы давно следили и еще в прошлом году хотели купить. Поэтому я доволен, что он у нас, а как там будет – покажет время. Это молодой украинский футболист, который может сыграть на разных позициях. Для тренера это плюс. Вижу его и крайним вингером, и в центре поля, и даже форвардом. Будем искать то место, которое позволит ему раскрыться еще лучше.

Будут ли в Кривбассе еще новички? Время покажет, но пока трудно об этом говорить. В такое время что-либо планировать невозможно. Когда ребята появятся, тогда и будем об этом говорить. Сейчас еще немного рано. Мы рассматриваем молодых, классных футболистов, которые могут усилить команду и помочь во втором круге.

Мы на разных футболистов смотрим. Но знаете, какое время в Украине, война, поэтому не каждый иностранец хочет сюда ехать. Даже некоторые украинцы могут не захотеть к нам перейти, потому что мы базируемся у себя, в Кривом Роге. Это не так далеко от линии фронта, потому некоторые боятся. Это же все мы люди и каждый смотрит по-разному на это. Но мы смотрим на тех, кто действительно хочет играть за Кривбасс и защищать его цвета. Кого смотрим? Я не буду этого говорить, потому что это интересы клуба. Заранее не говорим. Когда подпишем, то обязательно сообщим", – цитирует Вернидуба NV.

Напомним, Кривбасс ушел на зимний перерыв лидером УПЛ, набрав 34 очка. Столько же у Днепра-1. Шахтер и Динамо могут опередить команду Вернидуба, если выиграют все свои перенесенные матчи (у киевлян их три, у "горняков" – два).

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