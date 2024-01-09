Футбольное сообщество Украины продолжает нести непоправимые потери из-за полномасштабного вторжения РФ, которое длится уже почти два года.

Владимир Безборотько, который был арбитром ДЮФЛУ и работал в Ассоциации футбола Черновицкой области, погиб, защищая Украину на Запорожском направлении. О его смерти сообщила УАФ в Telegram.

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Погибшему рефери, который, как отмечает УАФ, внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины, было всего 27 лет.

Война, которую развязала Россия на территории Украины, уже унесла немало жизней представителей футбольного мира. Недавно во время массированного обстрела Киева погибла Виктория Котлярова, которая в свое время играла в ряде женских футбольных команд.

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