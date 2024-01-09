Георгий Судаков может продолжить борьбу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но без Шахтера.

Наполи твердо настроен оформить трансфер 21-летнего полузащитника "горняков", утверждает Sport.es. Руководство Шахтера уже смирилось с потерей звезды – если не в январе, то летом точно.

Шахтер отклонил 25 млн евро за Судакова от участника плей-офф ЛЧ, – СМИ

Дончане установили минимальную планку для переговоров в размере 35 млн евро. Наполи собрал значительную часть этих средств, продав Эльмаса в РБ Лейпциг за 25 млн евро. Партенопейцы планируют действовать решительно и перехватить Судакова из-под носа Ювентуса, считавшегося фаворитом на хавбека.

Мини-козырь украинца – гол в ворота Барселоны на групповом этапе нынешнего розыгрыша ЛЧ. Интересно, что в 1/8 финала каталонцы вышли именно на Наполи.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?