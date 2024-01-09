Украинец выступает за "летучих мышей" на правах аренды. Контракт 28-летнего форварда принадлежит Брюгге, который в свое время заплатил за Яремчука рекордные для себя 17 миллионов евро.

В Испании Роман также не может похвастаться стабильностью. СМИ даже распространяли слухи, что Валенсия намерена досрочно прекратить аренду. Однако клуб принял другое решение. Яремчук зимой никуда не уйдет, он завершит сезон в Валенсии, после чего вернется в Брюгге, сообщает Sin Ataduras.

К слову, в нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл за Валенсию во всех турнирах 16 матчей, в которых забил два гола. Очевидно, что это не те показатели, которые могли бы убедить клуб выкупить футболиста.