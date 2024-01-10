Челси провисает в середине таблицы АПЛ, но в кубковых турнирах преуспевает. К полуфиналу Кубка лиги "синие" прошли Брайтон и Ньюкасл, а в 1/2 получили в соперники команду из Чемпионшипа. Миддлсбро тренирует легенда МЮ Майкл Каррик. И Каррик, и Почеттино подошли к игре с большими кадровыми проблемами, а хозяева к середине первого тайма лишились еще двух футболистов.

Мудрик оказался в запасе Челси, а группу атаки лондонцев сформировали Стерлинг, Мадуэке и Палмер. Последний стал антигероем матча, ужасно исполнив роль центрфорварда. Палмер упустил три супершанса. Сначала ему подарили мяч перед штрафной Мидлсбро – неточный удар. Затем Коул добивал в пустые ворота после ошибки вратаря. А еще был слабый удар с идеальной позиции.

| CHANCE: Cole Palmer misses an OPEN NET



pic.twitter.com/SHb0TQ3Ncy — CentreGoals. (@centregoals) January 9, 2024

Челси больше контролировал мяч, но упирался в стену перед чужим штрафным. Футболисты "боро" грамотно оборонялись, поэтому все сводилось к дальним ударам Галлахера, Энцо и Кайседо, или безрезультатного дриблинга Мадуэке и Стерлинга. Лучшие моменты возникали в результате обрезок и ошибок хозяев.

Мидлсбро сделал ставку на проходившие изредка контратаки. Однако этого хватило. Уже на первой минуте Лат вышел на ударную позицию, а после его травмы в штрафной постоянно боролся Коберн. Мидлсбро открыл счет благодаря быстрой атаке: Барласер забросил на фланг, Джонс прострелил вдоль ворот, Гакни загнал мяч в сетку.

Картина игры не изменялась. Челси разыгрывал долгие комбинации без завершения, а Мидлсбро изредка отвечал. Мудрик вышел на поле на 63 минуте, но впервые встретился с мячом на 71-й. И сразу сделал две потери. Стерлинг подготовил удар Мудрику – украинец с линии штрафной пробил в руки голкиперу. Михаил ответил пасом на Рахима – ему не хватило точности.

Мудрик в итоге за полчаса 11 раз потерял мяч и отдал 7 точных передач. Практически все решения на обострение были неудачными. Две попытки дриблинга – безуспешно, четыре дуэли – проиграны, четыре кросса в штрафную – только один точный. Оценка SofaScore не впечатляет – 6.5. Челси проиграл, но еще не вылетел из Кубка лиги. 23 января будет ответный матч.