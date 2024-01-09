Игрока Шахтера предлагали Ювентусу и Наполи – агент прогнозирует уход
Защитник Шахтера и сборной Грузии Иракли Азаров в будущем может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Агент грузинского футболиста Мамука Джугели заявил, что общался с представителями Ювентуса и Наполи по поводу возможного перехода своего клиента.
Шахтер смирился с потерей Судакова – участник плей-офф ЛЧ собрал деньги на трансфер и планирует пугать украинцем Барсу
"Мы работаем над тем, чтобы Иракли перешел в более престижную команду. Через некоторое время он покинет Шахтер. Я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах. Не могу этого скрыть, я восхищаюсь им.
Я общался о его переходе с президентом Наполи Де Лаурентисом, боссами Ювентуса и других клубов, но это не были конкретные разговоры", – цитирует Мамуку Джугели Sport del Sud.
Напомним, 21-летний Азаров присоединился к Шахтеру летом 2023-го из Црвены Звезды. "Горняки" выложили за левого защитника сборной Грузии три миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года. За Шахтер Азаров успел сыграть 17 матчей во всех турнирах, отдал 2 ассиста.
К слову, в Италию уже давно сватают Георгия Судакова, которым интересуются те же Ювентус и Наполи, а также Николая Матвиенко.
Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?