Недавно Анчелотти заявлял, что вратарь, который сыграет в Суперкубке, не является основным кипером, а Лунин и Кепа будут играть по очереди. На пресс-конференции перед игрой с Атлетико у тренера Реала прогнозированно спросили, кто выйдет в ворота на полуфинал.

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"Кто сыграет в воротах против Атлетико – Лунин или Кепа? Завтра будет играть кто-то из них двоих. Не хочу об этом говорить сегодня", – цитирует Анчелотти Marca.

Полуфинал Суперкубка Испании Реал – Атлетико состоится в среду, 10 января. Начало – в 21:00 по Киеву. Другого финалиста определят Барселона и Осасуна, которые сыграют в четверг. Интересно, что уже 18 января Атлетико и Реал сыграют снова – жребий свел их в 1/8 финала Кубка Испании.

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