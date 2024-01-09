На радарах "горняков" находится 17-летний левый защитник Дэвид Одуро, сообщает Ghana Soccer.

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Первым в очереди на юного ганца стоит Челси, уже пригласивший таланта на просмотр. Если Одуро сможет впечатлить лондонцев, то у Шахтера вряд ли останутся шансы на трансфер. Реал Сосьедад также следил за развитием латераля.

Одуро в свои 17 лет успел наиграть 40 матчей за Аккра Лайонс, оформив гол и 5 ассистов. Юноша значительно опережает сверстников и регулярно получает вызовы в сборную Ганы U-20. Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч евро.

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