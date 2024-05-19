Валенсия в рамках 37-го тура Ла Лиги 2023/24 принимает Жирону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Валенсия – Жирона начнется в 20:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. За главными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Довбик в Атлетико: состоялись первые переговоры – четкая позиция Жироны, мадридцы готовы отдать игрока за украинца

Яремчук остался в запасе Валенсии, зато Довбик и Цыганков выйдут с первых минут за Жирону. "Летучие мыши" уже не имеют серьезных задач на концовку сезона. Жирона борется за лучшее место в топ-4 – возможны варианты от второго до четвертого. Также надо доводить Довбика до звания лучшего бомбардира. Артем имеет 20 голов, Беллингем и Сёрлот совсем близко (по 19).

Стартовый состав Валенсии:

Жироны: