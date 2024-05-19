Мюнхенский клуб устроил командный обед, на котором попрощался с Томасом Тухелем и его помощниками. Даже после такой провальной кампании Бавария могла сохранить этот тренерский штаб, но все же будет искать новый.

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Есть "жертвы" и среди игроков. Бавария предоставила статус свободных агентов защитнику Буна Сарру и форварду Эрику-Максиму Шупо-Мотингу. Первый был глухим резервистом, постоянно страдая от травм. Шупо-Мотинг порой приносил пользу со скамейки запасных – 3 гола и 3 ассиста за 921 минуту на поле.

Напомним, Бавария завершила сезон на третьей строчке Бундеслиги и потерпела неудачу в других турнирах. Клуб имеет серьезные проблемы с поиском тренера – Алонсо, Нагельсманна, Рангника и Де Дзерби в Мюнхене не будет по разным причинам.

Thank you, Thomas Tuchel

Thank you, Zsolt Lőw

Thank you, Arno Michels

Thank you, Anthony Barry



All the best for your future pic.twitter.com/MW4eIKpqG0 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 19, 2024

Danke und alles Gute für deine Zukunft, Choupo! ️#FCBayern pic.twitter.com/033Eo1B0iF — FC Bayern München (@FCBayern) May 19, 2024

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