Бавария официально подтвердила уход Тухеля и 2 игроков
Бавария начала чистку после ужасного сезона без трофеев.
Мюнхенский клуб устроил командный обед, на котором попрощался с Томасом Тухелем и его помощниками. Даже после такой провальной кампании Бавария могла сохранить этот тренерский штаб, но все же будет искать новый.
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Есть "жертвы" и среди игроков. Бавария предоставила статус свободных агентов защитнику Буна Сарру и форварду Эрику-Максиму Шупо-Мотингу. Первый был глухим резервистом, постоянно страдая от травм. Шупо-Мотинг порой приносил пользу со скамейки запасных – 3 гола и 3 ассиста за 921 минуту на поле.
Напомним, Бавария завершила сезон на третьей строчке Бундеслиги и потерпела неудачу в других турнирах. Клуб имеет серьезные проблемы с поиском тренера – Алонсо, Нагельсманна, Рангника и Де Дзерби в Мюнхене не будет по разным причинам.
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