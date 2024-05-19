Заключительный игровой день Премьер-лиги содержит в себе достаточно драматизма: чемпионская интрига, окончательное распределение неудачников сезона и прощание Юргена Клоппа, Дэвида Мойеса и Роберто Де Дзерби. Будет горячо!

Битва за чемпионство

Арсенал – Эвертон (18:00, Эмирейтс)

Манчестер Сити – Вест Хэм (18:00, Этихад)

После прошлогоднего досрочного золота Манчестер Сити магия последнего тура снова возвращается в АПЛ. На этот раз в чемпионскую гонку врывается Арсенал. Впрочем, не все зависит от Микеля Артеты и его команды. Им безусловно надо побеждать, но и рассчитывать на потерю очков конкурентом. В таком случае ничья на Этихаде подарит Арсеналу триумф в АПЛ.

Ліцензійний букмекер GGBET пропонує вигідні коефіцієнти на втрату очок Манчестер Сіті. Якщо команда Хосепа Гвардіоли програє, то ваш виграш помножиться на 23,94. Коефіцієнт на нічию в матчі лідера становить 12,48.

Эвертон без травмированного Виталия Миколенко не будет иметь значительной турнирной мотивации, как и Вест Хэм, который точно финиширует девятым. Однако для лондонцев сегодняшний матч будет особенным. Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес покидает команду после четырех с половиной лет в клубе.

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Призрачный шанс Лутона

Бернли – Ноттингем Форест (18:00, Терф Мур)

Лутон – Фулхэм (18:00, Кенилуэрт Роуд)

Выйти в Премьер-лигу трудно, но удержаться там еще труднее. В текущем сезоне имеем тройное подтверждение этого правила. Все три новичка АПЛ в стиле старых-добрых лифтов сразу же возвращаются во второй по силе дивизион. Шеффилд Юнайтед, Бернли и Лутон моментами выглядели интересно, добавили лиге новых красок, однако главной задачи не выполнили.

Теоретические шансы Лутон все-таки сохраняет, однако для этого должны сойтись все возможные звезды. Прежде всего Ноттингем Форест должен проиграть немотивированному Бернли. А сам Лутон должен выиграть с нереальной разницей мячей у Фулхэма. Перед заключительным туром у Ноттингем Форест – 19 голов, у Лутона – 31.

Украинский след

Челси – Борнмут (18:00, Стэмфорд Бридж)

Брентфорд – Ньюкасл (18:00, Брентфорд Комьюнити Стэдиум)

Из-за травмы Михаила Мудрика теряет свою изюминку противостояние на Стэмфорд Бридж. Но один украинец в матче Челси и Борнмута все-таки будет. Илья Забарный может провести 37-й из 38 поединков сезона. В турнирном плане интрига будет минимальной, однако определенный смысл будет иметь. В случае поражения Тоттенхэма в поединке с Шеффилд Юнайтед и победы Челси – именно подопечные Маурисио Почеттино финишируют на пятом месте.

Ліцензійний букмекер GGBET пропонує привабливий коефіцієнт на виграш Борнмута – 6,02. Перемога Челсі помножить вашу ставку на 1,47. Коефіцієнт на нічию становить 5,5.

Еще один украинец в последнем туре АПЛ – Егор Ярмолюк из Брентфорда. Ниже 16-й строчки его команда не опустится, однако может обогнать Эвертон.

Конец эпохи

Брайтон – Манчестер Юнайтед (18:00, Амекс Стэдиум)

Ливерпуль – Вулверхэмптон (18:00, Энфилд Роуд)

Брайтон и МЮ провели противоречивый сезон, но их очное противостояние будет лишено турнирного драматизма. Зато неожиданная новость об уходе Роберто Де Дзерби с поста главного тренера "чаек" привлекает внимание к поединку на Амекс Стэдиум.

Но ничто не может сравниться с прощанием Юргена Клоппа, который покидает Энфилд. Ливерпуль точно завершит сезон на третьей строчке, но ни этот факт, ни даже результат матча с Вулверхэмптоном не будут иметь значения. На Энфилде сегодня будет много слез. Очень много слез.