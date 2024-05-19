Матч СК Днепр-1 – Шахтер состоится сегодня, 19 мая, на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на телеканале 2+2, а также на ютуб-канале FootballHub. Поединок рассудит Денис Шурман.

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Шахтер уже решил все турнирные задачи в текущем сезоне. Чемпионат выиграли, триумфовав в Классическом, а через несколько дней золотые медали положили в Кубок Украины. Ранее такой успех означал досрочную отправку легионеров на пляжи Копакабаны, однако сейчас такой информации не поступало – но "горняки" все равно не собираются играть основой.

Интересно, приедут ли легионеры на этот матч вообще? Везти их в Днепр и пугать их лишними сиренами не очень рационально – молодые бразильцы СК покинули клуб после первых же прилетов зимой. С другой стороны, у донетчан нет украинского левого вингера. Как бы там ни было, основу сегодняшнего состава будут составлять футболисты, у которых было меньше игрового времени, а ротация окажется широкой. Об этом откровенно заявил Марино Пушич.

Такое решение отвечает не только интересам измотанных футболистов Шахтера, но и устраивает сборную. Перед Евро-2024 очень не хочется, чтобы кто-то из лидеров донетчан получил травму. Судаков уже загремел в лазарет с растяжением задней поверхности бедра – не хотелось бы, чтобы кто-то еще вылетел на какой-то месяц из-за мышечного повреждения или ушиба.

А вот у СК Днепр-1 еще остаются турнирные задачи. Команда вполне может пролететь мимо еврокубков – отрыв от пятой-шестой позиции составляет всего два зачетных балла. Подопечным Юрия Максимова сегодня достаточно и ничьей, ведь "желто-черные" имеют преимущество в личных встречах и над Полесьем, и над Рухом. При равенстве очков днепровцы будут держаться выше.

Добыть такой результат вполне реально. "Спортклубовцы" не так давно победили Кривбасс и дали очень достойный бой Динамо. Это и не удивляет, ведь Юрий Максимов собаку съел на противостоянии лидерам. С другими соперниками у его подопечных дела идут не так хорошо – за последние шесть туров СК Днепр-1 выиграл всего раз, расписав ничьи с Вересом, Зарей и Металлистом 1925, а также уступив Александрии.

Команде не везло с кадровой ситуацию и огромным количеством тревог в Днепре, однако и уровень игры команды постепенно разочаровывал. Юрий Максимов уже даже собирался уйти из клуба. Именно поэтому букмекеры не верят в СК даже сейчас – впрочем, Шахтер остается их фаворитом всегда. От поражения в матче первого круга этот статус дончан не спас.

Вот только тогда и "спортклубовцы" были другими, и "горняки". Посмотрим, как будет сейчас. Матчи без ответственности часто дарят болельщикам яркий перфоманс – никто не боится рисковать, а срывать игру жесткими стыками и мелкими паузами никому уже не интересно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гуцуляк (под вопросом) – Судаков

Дисквалифицированы: Эгиналду (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Шахтер

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Очеретько – Филиппов

Шахтер: Резник – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Швед, Бондаренко, Крыськив, Невертон – Сикан

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер фаворитом матча. На победу подопечных Марино Пушича дают 1.73, а на триумф СК Днепр-1 – 5.10. Ничья была оценена коэффициентом 3.90.

Специалисты не определились с возможной результативностью. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.97, аналогичный тотал меньше – 1.93. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.20, а Александра Филиппова – на 3.00.

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