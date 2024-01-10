В кубковом матче с Болоньей главный тренер Фиорентины Винченцо Итальяно проводил эксперимент. Он выбрал состав под схему 3-4-1-2 – и впервые за флорентийский период работы его команда действовала без вингеров. Единственный номинальный вингер в составе "фиалок" - Жонатан Иконе – играл на позиции форварда. В этой встрече Итальяно хотел посмотреть, на что способна его команда без вингеров, ведь Нико Гонсалес травмирован, а Брекало и Иконе вот-вот должны будут покинуть команду. Причём француз, вероятнее всего, окажется именно в Болонье.

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К слову, фанаты "фиалок" освистали Иконе, когда тот покидал поле на 60-й минуте. Жонатан в очередной раз продемонстрировал не самое лучшее выступление, и Итальяно, увидев психологическое состояние своего игрока, поддержал его объятием. Кто бы мог подумать, что после выигрыша чемпионата Франции в составе Лилля карьера Иконе пойдёт по нисходящей...

За весь матч Фиорентина лишь дважды всерьёз побеспокоила Скорупски. Кайоде в первом тайме заставил польского вратаря переводить мяч через перекладину, а в компенсированное во второму тайму время Лукаш отразил удар головой в исполнении Кварты. Болонья в атаке тоже была не сильно опасной; ближе остальных к голу был Орсолини: в течение второго тайма он нанёс два опасных удара по воротам хозяев. Первый пришёлся в штангу, во втором случае Фиорентину спас Кристенсен.

В дополнительное время в штангу попал уже Зиркзее, а Скорупски еще раз потащил удар Кварты. В конце концов победитель определился в серии пенальти – им стала Фиорентина (5:4). Решающим стал промах Штефана Поша – он пробил выше ворот.

В полуфинале Фиорентина встретится с победителем пары Милан – Аталанта.

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