Агент Юрий Данченко, представляющий интересы защитника Славии Тараса Качарабы, заявил, что вариант с переходом игрока в Динамо действительно существует.

Сегодня, 9 января, появилась информация об интересе Динамо к 29-летнему центральному защитнику, не имеющему игровой практики в пражской Славии. Агент Качарабы не стал отрицать этот факт.

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– Можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию об интересе киевского Динамо к Тарасу Качарабе?

– Да, интерес есть, – цитирует Данченко Tribuna.

Качараба присоединился к Славии в начале 2022 года и имеет действующий контракт до 31 декабря 2024-го. В текущем сезоне воспитанник Шахтера, который имеет три матча за национальную команду Украины, вышел на поле всего дважды, отличившись одним ассистом. В последний раз Тарас играл еще 21 октября.

К слову, у Качарабы есть и другие варианты продолжения карьеры. Недавно сообщалось, что он может перейти в один из клубов ОАЭ.

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