Трансфери УПЛ

Шахтар змирився з втратою Судакова – учасник плей-офф ЛЧ зібрав гроші на трансфер і планує лякати українцем Барсу. Гравця Шахтаря пропонували Ювентусу і Наполі.

Динамо може підписати вихованця Шахтаря з Європи. "Гірники" зацікавилися африканцем, який на перегляді в Челсі. Кривбас завершив трансфер зіркового новачка.

Україна та українці

Шевченко їде в передвиборче турне містами України – відомі плани фаворита на крісло президента УАФ.

Український форвард отримав контракт від сенсаційного лідера Бундесліги. Яремчук поки не повернеться в Брюгге – Валенсія ухвалила остаточне рішення щодо українця.

Анчелотті різко відповів на питання про вибір між Луніним і Кепою на Суперкубок Іспанії. Циганков готовий зіграти в наступному матчі Жирони – вінгер збірної України повернувся після тривалої відсутності.

Європа

Вернер офіційно перейшов у Тоттенхем. Реал змінив сценарій для підписання Мбаппе – Мадрид готовий до нових вибриків француза.

Челсі програв Мідлсбро у півфіналі Кубка ліги – дикий промах Палмера, невдалі півгодинки Мудрика. Фіорентина пройшла Болонью в Кубку Італії – усе вирішила серія пенальті, чемпіона освистали.