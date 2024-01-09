Ранее в СМИ появлялась информация о предложении Королевского клуба, который якобы даже установил дедлайн для ответа. Однако Мельхор Руис опроверг это, поделившись с COPE's El Partidazo всей актуальной информацией о возможном переезде Мбаппе в столицу Испании.

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По информации источника, в настоящее время Реал не делал ни одного предложения 25-летнему форварду, даже переговоры не ведутся. Соответственно, нет и никаких дедлайнов для ответа. Мадрид кардинально изменил сценарий своего поведения. Теперь Мбаппе не является целью, на которую бросят все силы. В распоряжении команды Беллингем, Винисиус и Родриго, а летом прибудет еще и Эндрик.

Мельхор объяснил, что сейчас позиция клуба состоит в том, что он ждет шагов от игрока. Если Мбаппе действительно хочет играть за Реал, он должен об этом заявить. В то же время, Мадриду будет мало просто слов Килиана, ведь тот уже нарушал свое обещание, подписав новый контракт с ПСЖ два года назад.

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Кроме того, Реал не будет принимать участие в аукционах француза. Выбрав Мадрид, Мбаппе придется отказаться от уровня своих заработков. Королевский клуб не будет платить ему столько же, сколько ПСЖ. Также Мельхор дал понять, что это может быть последний шанс для француза перейти в клуб, за который мечтал играть с детства.