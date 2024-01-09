Несколько дней назад Мичел анонсировал возвращение украинца к тренировкам. Во вторник, 9 января, Виктор Цыганков наконец-то провел занятия в общей группе. Пресс-служба Жироны выложила фото игрока сборной Украины.

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Соответственно, 26-летний вингер может сыграть в выездном поединке 20-го тура Ла Лиги Альмерия – Жирона. Он состоится в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, Цыганков из-за травмы не играл с середины декабря и пропустил 4 последних матча Жироны – против Алавеса (3:0), Бетиса (1:1), Атлетико (4:3) и Ельче в Кубке Испании (2:0). Всего в сезоне 2023/24 Виктор сыграл 16 поединков, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. Жирона занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.