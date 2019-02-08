Главные новости футбола 7 февраля: Эмилиано Сала найден мертвым, сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 февраля.

Андрей Павелко избран в Исполком УЕФА

На заседании 43-го Конгресса УЕФА в Риме прошло голосование в Исполком руководящего органа европейского футбола. Одним из избранных членов Исполкома стал и президент ФФУ Андрей Павелко.

Григорий Суркис завершил свою работу в УЕФА – каденция экс-президента Динамо длилась с 2007 года. Суркис, который с 2013 года был вице-президентом УЕФА, получил звание почетного члена Организации.

Также переизбрали и президента УЕФА – Александр Чеферин продолжит исполнять свои обязанности в течение следующих 4-х лет. Словенец был единственным кандидатом на эту должность, поэтому выборы были безальтернативными.

Украина

Шахтер вернулся в Киев со сборов в Турции. "Горняки" продолжат подготовку к матчам Лиги Европы против Айнтрахта на своей базе. В последнем спарринге подопечные Паулу Фонсеки расписали ничью с австрийским Ваккером.

Зато Карпаты лишь отправились на второй сбор. В составе "львов" вновь отсутствуют Артем Федецкий и Денис Мирошниченко, которые не поехали и на первый сбор.

Динамо отпустило еще одного игрока – грузинский защитник Лука Лочошвили продолжит карьеру в Словакии. Украинский нападающий Роман Зозуля заинтересовал Хетафе, который претендует на путевку в Лигу чемпионов.

Сборная Украины потеряла 2 позиции в рейтинге ФИФА – теперь "сине-желтые" занимают 30 место.

Мир

Исполком УЕФА увеличил количество участников молодежного Евро-2021 с 12 до 16 команд. Сборная Украины U-21 также попытается квалифицироваться на эти соревнования.

В матче 1/2 финала Кубка Испании Валенсия спасла ничью с Бетисом, уступая 0:2. Один из голов был забит прямым ударом с углового.

Андрей Ярмоленко не выйдет на поле в текущем сезоне из-за травмы, полученной еще осенью в матче против Тоттенхэма. Об этом сообщил наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини.

Спасатели подняли на поверхность одно тело из затонувшего самолета, на борту которого был Эмилиано Сала. Позже было установлено, что тело принадлежит именно футболисту.