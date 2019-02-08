Головні новини футболу 7 лютого: Еміліано Сала знайдений мертвим, збірна України опустилась у рейтингу ФІФА

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 лютого.

Андрій Павелко обраний у Виконком УЄФА

На засіданні 43-го Конгресу УЄФА у Римі відбулось голосування у Виконком керівного органу європейського футболу. Одним із новообраних членів Виконкому став і президент ФФУ Андрій Павелко.

Григорій Суркіс завершив свою роботу в УЄФА – каденція екс-президента Динамо тривала з 2007 року. Суркіс, який з 2013 року був віце-президентом УЄФА, отримав звання почесного члена Організації.

Також переобрали і президента УЄФА – Александер Чеферін продовжить виконувати свої обов'язки протягом наступних 4-х років. Словенець був єдиним кандидатом на цю посаду, тому вибори були безальтернативними.

Україна

Шахтар повернувся до Києва зі зборів у Туреччині. "Гірники" продовжать підготовку до матчів Ліги Європи проти Айнтрахта на своїй базі. В останньому спарингу підопічні Паулу Фонсеки розписали нічию з австрійським Ваккером.

Натомість Карпати лише вирушили на другий збір. У складі "левів" знову відсутні Артем Федецький та Денис Мірошніченко, які не поїхали і на перший збір.

Динамо відпустило ще одного гравця – грузинський захисник Лука Лочошвілі продовжить кар'єру в Словаччині. Український нападник Роман Зозуля зацікавив Хетафе, який претендує на путівку в Лігу чемпіонів.

Збірна України втратила 2 позиції у рейтингу ФІФА – тепер "синьо-жовті" посідають 30 місце.

Світ

Виконком УЄФА збільшив кількість учасників молодіжного Євро-2021 з 12 до 16 команд. Збірна України U-21 також спробує кваліфікуватись на ці змагання.

У матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії Валенсія врятувала нічию з Бетісом, поступаючись 0:2. Один з голів був забитий прямим ударом з кутового.

Андрій Ярмоленко не вийде на поле в поточному сезоні через травму, яку отримав ще восени в матчі проти Тоттенхема. Про це повідомив наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні.

Рятувальники підняли на поверхню одне тіло із затонулого літака, на борту якого був Еміліано Сала. Пізніше було встановлено, що тіло належить саме футболісту.